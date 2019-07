Sechs Sonnenbrillen-Trends zum Verlieben!

Von den Streetstylings in Paris und Mailand können wir uns die aktuellen Sonnenbrillen-Trends abschauen!

Sie ist neben der Handtasche das wohl wichtigste Accessoires zu jedem Outfit im Sommer: die Sonnenbrille. Da es bei der Fülle an Farben, Formen und Looks durchaus passieren kann, den Überblick zu verlieren, hier die wichtigsten Shade-Trends des Jahres und Inspiration, wie sie sich kombinieren lassen.

Shield-Sonnenbrillen

Ganz schön futuristisch, aber cool! Die klobigen Designs erinnern ein wenig an Virtual-Reality-Brillen oder Sportbrillen und sind in Schwarz, aber auch in bunten Farben total angesagt. Prominente wie Jennifer Lopez und Kim Kardashian lieben die großen Modelle – wahrscheinlich auch, weil sie perfekt vor dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi abschirmen.

Eckige Cat-Eye-Modelle

Cat-Eye-Modelle sind echte Klassiker unter den Sonnenbrillen. Während sie 2018 als Mikro-Sonnenbrillen lässig auf der Nasenspitze getragen wurden, feiern sie 2019 ihr Comeback in Normalgröße, dafür aber sehr kantig. Miau!

Farbige Sonnenbrillen

Perfekt abgestimmt auf Outfit und Make-up geben farbige Sonnenbrillen ein besonders stylishes Accessoire ab. Wichtiges Detail: Rahmenfarbe und Gläser sollten in der gleichen Farbwelt angesiedelt sein, damit das Gesamtbild harmonisch wirkt. Wer einen besonderen Blickfang möchte, wählt sogar den identischen Farbton.

Opulente Rahmen

Dezenz ist out – es darf wieder protzig sein. Egal, ob mit Glitzersteinen, Perlen oder wilden Mustern verziert: Erlaubt ist, was dir gefällt!

Besondere Formen

Egal ob Sechs- oder Achteckig, wellenförmig oder Blümchen-Shape – je ungewöhnlicher desto besser lautet derzeit das Motto vieler Sonnenbrillen-Designer. Also keine falsche Scheu, die ausgefallenen Modelle sehen wirklich toll aus!

Mikro Brillen

Der Trend aus dem Vorjahr hält sich noch immer: Mikrobrillen sieht man auch diesen Sommer auf vielen Nasenspitzen sitzen. Verständlicherweise, lassen sie uns doch sehr sophisticated wirken.

Bilder von Catwalkpics