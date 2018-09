Das Revival des klassischen Seidentuchs

Das Carré erlebt ein Revival. Die Koordinaten des guten Geschmacks: Seidentücher treffen auf Pferdetrensen, Foulards auf Fantasieprints.

Als Paul Surridge 2017 Creative Director bei Cavalli wurde, unkte man in der Szene: Paul who? Der gebürtige Engländer machte zuvor Männermode. Seine zweite Kollektion für das Mailänder Haus macht allerdings bereits von sich reden -nur positiv.

Dem klassischen Seide tuch – gepaart mit dem Motiv der Pferdetrense – verpasste Richard Quinn ein ungewöhnliches Update. Das Ergebnis war so überzeugend, dass selbst die Queen bei der Show in London applaudierte.