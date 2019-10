Beauty Selfcare

Stressige Zeiten verlangen dem Körper viel ab. Zeit für Selbstfürsorge! Wir haben ein paar Selfcare-Tipps für turbulente Tage.

Hilfe von Innen: Nahrungsergänzungen

Ausgewählte Mikronährstoffe und Pflanzenextrakte unterstützen Körper und Geist dabei, Ruhe zu bewahren und das Nervenkostüm stabil zu halten. In Pulver-, Kapsel-oder Tablettenform können sie, sobald sich abzeichnet, dass es stressig wird, unterstützend eingenommen werden. Da der Schlaf als Erstes leidet, wenn zu viel los ist, gibt es auch immer mehr Wirkstoffkombinationen, die schlaffördernd wirken. Wir empfehlen, Nahrungsergänzungsmittel nur in Rücksprache mit dem Arzt zu nehmen.

In der »Original Formula -Daily Nutrition For An Energised Body And Mind« von Equi London wirken Antioxidantien, Probiotika und Ashwagandha stärkend und erhöhen die Stressresistenz, 60 g um €18,60, net-a-porter.com. »Schlaf Formel – Nährstoffkomplex für Psyche &Nerven« von Pure Encapsulations wirkt mit Melisse, Magnesium und B-Vitaminen, 60 Stück um ca. € 30,-, in Apotheken. purecaps.net »Cortidor Business« von Dor erhöht die Gedächtnisleistung sowie die Widerstandsfähigkeit gegen psychische und physische Dauerbelastung unter anderem mit rotem Ginseng, Rosenwurz und Schlafbeere, 60 Kapseln um €48,90, nordshop.at.

Mit der richtigen Pflege Geist und Körper vereinen

Da wohl niemand die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper bestreiten will, lohnt es sich in termingetriebenen Zeiten mit kurzen Nächten, besonders auf den Körper achtzugeben. Eine Möglichkeit, sich neben den erwähnten Ruhepausen, dem vermehrten Trinken und gesundem Essen Gutes zu tun, ist, sich mit wohltuenden Pflegeprodukten zu verwöhnen und Wohlfühlmomente zu schaffen. Umso besser, wenn die Badezusätze, Körperöle und Gesichtscremen dann auch noch eine aromatherapeutische Wirkung haben!

Ideal bei Unruhe und Überreizung: »Moor Lavendel Bad« von Dr. Hauschka mit ätherischem Lavendelöl, Moorextrakt und Rosskastanie für Voll-oder Fußbäder, um €15,50, drhauschka.at. Die »Elements of Nature -Anti Stress«-Creme von Dr. Grandel beruhigt gestresste, reaktive Haut mit Azulen und Magnesium, um €36,50, z. B. über cosmeticgallery.at. Das »Yoga Body Oil Deep Roots« von Saint Charles verbindet Pflege und Aromatherapie: Die Mischung ätherischer Öle aus Rosenholz, Ylang-Ylang, Weihrauch, Patschuli und Wacholder wirkt erdend und ausbalancierend; um €32,80 in den Saint-Charles-Apotheken oder über shop.saint-charles.eu.

Pflegt die Haut und die Seele: »5 Secrets Night Cream« von Declaré mit Melisse, Lavendel, Kamille, Salbei und Johanniskraut, um €55,-, declare-beauty.com. Der »CBD City Detox Anti-Pollution Moisturizer« von Indica unterstützt die Haut mit dem Cannabis-Wirkstoff CBD, um €42,-, bei Kussmund oder über indicaskincare.com. Duftende Schutzhülle: Die »Blue Beauty Drops« von Raaw by Trice wirken mit dem beruhigend duftenden ätherischen Öl des Blauen Rainfarns (aka »Blue Tansy«) lindernd auf irritierte Haut, um €89,95, zalando.de.

Tägliche Tee-Rituale

Das Pflanzenreich hat etliche kalmierende Wirkstoffe zu bieten. Besonders bewährt sind Passionsblume, Baldrian, Hopfen, Zitronenmelisse und viele mehr. Als Tee zubereitet kann man die Blumen, Kräuter und Wurzeln in ein tägliches Ritual einbauen, das an sich schon beruhigt; durch die Wärme gibt es einen zusätzlichen Entspannungseffekt. Wer es moderner oder praktischer haben will, greift zu fix und fertig zubereiteten Drinks.

Mit kaltem oder warmem Wasser aufzugießen: »Isi« von Ringana enthält neben anderen rein pflanzlichen Stoffen natürliches Melatonin aus der Sauerkirsche und Schlafbeerenwurzelextrakt. 12 ×30 ml, um €49,-, ringana.com. Entspannt, beruhigt und lockert auch bei Angstzuständen: »Relax Tea« von Dr. Jackson’s mit Baldrianwurzel und Passionsblume, im Glas um €19,-, z. B. über ludwigbeck.de. Das Kräutergetränk »Snoooze Natural Sleep Drink Regular «hilft dank Kalifornischem Mohn, Baldrian und Passionsblume beim Einund Durchschlafen, sechs Dosen à 135 ml, um €18,95, snoooze.co.