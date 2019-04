Show Modeklasse 2019

– WERBUNG –

Wir verlosen 3 x 2 Tickets

Die Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien lädt zum fünften und letzten Mal unter der Leitung von Hussein Chalayan und erstmals ins eigene Haus zur Show Modeklasse (vormals Show Angewandte). Das im Herbst 2018 bezogene weitläufige und luftige Erweiterungsgebäude der Universität gestattet es der Angewandten erstmals, ihre Gäste im neuen Veranstaltungszentrum zu begrüßen. Studierende des Studios Hani Rashid am Institut für Architektur an der Angewandten werden für die diesjährige Modenschau ein visionäres Stage Design entwerfen und gestalten.

Die Show Modeklasse bietet den Studierenden an der einzigen Ausbildungsstätte für zeitgenössische Mode mit universitärem Abschluss in Österreich die Möglichkeit, ihre Kreationen in einem professionellen Rahmen zu inszenieren und zu präsentieren. Das Interesse daran ist erfahrungsgemäß sehr hoch. Die Show Modeklasse fördert die Professionalisierung und Karrieren der aufstrebenden Designerinnen und Designer und genießt national wie international eine hohe Reputation. Wegen des großen Andrangs werden auch heuer wieder zwei Shows gezeigt: um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die Show Modeklasse am 6.6.2019 um 18:30 Uhr und 1 x 2 Tickets für die Show Modeklasse um 20:30 Uhr. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 2.6.2019

Alle Infos auf einen Blick:

Show Modeklasse 19

Wann: Donnerstag, 6. Juni 2019

18:30 Uhr und 20:30 Uhr

Wo: Universität für angewandte Kunst Wien,

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien

(Wien Mitte / Landstraße U3, U4)

Show 1: Einlass 18 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Show 2: Einlass 20 Uhr, Beginn 20:30 Uhr