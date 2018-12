Klare Linien, starke Formen und dezente Farben – die Taschen der Stunde stechen zwar schon auf den ersten Blick ins Auge. Aber erst, wenn sie sanft in der Hand liegen, geben sie ihr volles Potenzial preis.

Foto Konrad limbeck

Von einer neuen Sinnlichkeit getragen, verzückt die »Sidonie« von Prada in einem Look, der Nostalgie mit ergonomischen Ansprüchen verbindet. Modell in unterschiedlichen Farben um je € 2 400,-, prada.com.