Vielleicht keine Investition fürs Leben, jedenfalls aber die beste in diesem Herbst: ein Signature-Blazer. Wobei ein Doppelreiher in Signalfarbe durchaus Potenzial für eine Langzeitbeziehung hat. Große Gefühle inklusive.

Foto ©Monika Holzner

Messerscharf geschnitten, prachtvoll verziert: Der Blazer aus roter Wolle und mit Goldknopfleiste ist einer der Hauptdarsteller dieses Trends. Von BALMAIN, um € 1595,-. stylebop.com