Mit Stil im Schnee

Ob auf der Piste oder an der Après-Ski-Bar: Bei aller Funktionalität wollen wir nicht auf Styling verzichten! Dank hochwertiger Materialien, figurbetonter Schnitte und toller Farben steht einem glamourösen Auftritt nichts im Wege.

Winterromantik kommt in der geblümten Retro-Skihose (Bild oben), um € 590,-, kombiniert mit kuscheliger Jacke im Jacquardmuster, aus Wolle, auf, um € 1 600,-, alles von Moncler Grenoble, moncler.com.

Mehr Eleganz geht nicht! Die Skikollektion von Chanel überzeugt auf allen Ebenen: schwarzer Ski-Jumpsuit mit Ziernähten, um € 2 850,-, Rüschenbluse um €2 690,-, chanel.com.

Der Schneeschuh-Klassiker in Metallicsilber von Moon Boot sorgt für Glanzmomente beim Après-Ski, um €119,-, peek-cloppenburg.at. Retro-Skibrille für coole Alpinisten von Luis Trenker. P. a. A., luistrenker.com. Wie auf Wolken stapft es sich in diesen Boots von Stella McCartney durch den Schnee , um €545,-, net-a-porter.com.

Bei Bogner stehen drei Aspekte im Fokus der Skikollektion: Gut aussehen, warm halten und den Elementen trotzen. Mit diesem Ski-Jumpsuit ist all das möglich. bogner.com Wie ein Blitz: Im knallroten Skianzug von Cordova wird man auf jeder Piste zum Blickfang, um € 920,-, net-a-porter.com. Ganz in Weiß punktet der »Space Race«-Skioverall von Colmar. Mit Kapuze sowie Zipp in Kontrastfarbe, um €579,-, colmar.it.

Ob Schnee -oder Skihaserl, das ist hier die Frage. Fendi setzt auf edle Materialien und vornehmes Weiß. fendi.com Weiße Blockstreifen und ausgestellte Beine machen die Skihose von P. E. Nation zum Hingucker; um €420,-, pe-nation.com. »Phia« ist eine der beliebtesten Skihosen von Erin Snow. Wind-und wasserdicht, hält sie trotzdem stylish warm, um €850,-, erinsnow.com.

Der kuschelige Kaschmirsweater von M. Miller sorgt mit alpinen Aufnähern für Vintage-Flair, um €644,50, mmillerfur.com. Den Merinopulli im Retrodesign von Perfect Moment gibt es in vielen leuchtenden Farben. Gesehen um € 240,-, perfectmoment.com. Blitzblau mit dem Himmel um die Wette strahlen? Der weiche Wollpulli von Tory Sport macht’s möglich. Gesehen um €255,-, toryburch.de. Herz, was willst du mehr? Leoprint, Pop-Art-Design, Turtleneck und feinste Merinowolle! Sweater von Rossignol um ca. € 328,-, harrods.com.