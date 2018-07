Skinny is the new Skinny

„Diversity“ ist das große Schlagwort, dass in der Mode überhand nimmt. Doch während verschiedenste Herkunft auf den Laufstegen der großen Marken gefeiert werden, bleibt bei der Figur der Models alles gleich: Dünn sein ist scheinbar alles!

Neulich war ich in einem spanischen Fast Fashion Laden, der dafür bekannt ist, die neuesten Laufstegtrends billig und schnell für jedermann zugänglich zu machen. Hand aufs Herz: Wir haben alle schon dort eingekauft. Doch was mir, neben dem neuesten Mermaid-Abklatsch von BALMAIN am meisten ins Auge stach, waren die Puppen im Geschäft, die die Kleider präsentieren: Von der Seite betrachtet hatten sie keine Kurven. Absolut keine. Ein A-Körbchen wäre wohl an der Puppe hinuntergerutscht, weil es nirgends Halt gefunden hätte.

Auch bei der Figur geben die großen Laufstege von Paris, Mailand, London und New York weiterhin Trends vor. Obwohl man kurzweilig den Eindruck hatte, dass sportlich plötzlich wichtig war als einfach nur dünn, sprechen diese Laufstege eine andere Sprache: Size Zero, wohin man nur sieht. Und das, obwohl es mittlerweile ein Gesetz in Frankreich gibt, dass einen Mindest-BMI bei Models fordert. Exekutiert wird das Gesetz offensichtlich nicht.

Das traurigste an der Debatte: Genau die Designer, die sich am meisten mit großer Diversity auf dem Laufsteg brüsten, sind nicht bereit, ein Model über den Laufsteg zu schicken, dass vielleicht „nur“ 1,75m groß ist. Oder Größe 38 trägt. Warum sich keine Lobby für „normale“ Figuren in der Mode bilden will, ist mir ein Rätsel. Denn Frauen mit Größe 38 und mehr sind wirklich keine Minderheit.