Smart Home, smart Life?

Smarte Technologien sollen uns das Leben vereinfachen. Doch manchmal kann das ganz schön kompliziert werden.

– „Alexa, wecke mich morgen um 7.00 Uhr mit meiner aktuellsten Spotify-Playlist und mach mir einen Cappuccino“.

– „Ok, Sandra. Ich habe Dir den Wecker für morgen um 7.00 Uhr gestellt.“

Pünktlich um 7.00 Uhr weckt mich Alexa, wie ausgemacht. Doch hey! Es spielt „Lemon Tree“, diesen unfassbar nervigen Hit aus den 90ern, erinnern Sie sich? Der ist doch sicher nicht in meiner Playlist..!? „Alexa, halt die Klappe“, sage ich verschlafen, und drehe mich um für eine Runde Snoozing. Wie befohlen hört die nervige Musik auf. Da höre ich schon entfernt aus der Küche das Geräusch des Milchschäumers, ein sanfter Duft von Kaffee steigt mir in die Nase. Na gut… ich stehe doch auf.

Wir schreiben das Jahr 2018, und langsam aber sicher automatisiert sich alles. Dass Alexa es nicht schafft, meine eigens zusammengestellte Playlist abzuspielen, ärgert mich trotzdem. Unser guter alte Radiowecker (anno 1995) hat es immerhin geschafft, uns jeden Morgen pünktlich mit nerviger Ö3-Comedy zu berieseln.

So glamourös das Leben als Modejournalistin auch erscheinen mag: Jeder Morgen ist gleich unromantisch. Eine stylische Kaffeemaschine ist das Highlight in meiner Küche, die meine Großmutter 1955 eingerichtet hat und heute keinen Retro-Flair, sondern mehr einen In-die-Jahre-gekommen-Flair ausstrahlt. Die QBO-Maschine wertet die grasgrüne Arbeitsfläche optisch sehr wohl auf – und macht überraschend guten Kaffee! Und das soll was heißen, denn ich bin eine alte Verehrerin der guten alten Bialetti-Mokka-Kanne.

Ich latsche zum Radio, schalte die fm4-Morningshow ein. Immerhin spielt die halbwegs das, was ich mir auch privat meistens auflege. Ein bisschen Phoenix am morgen, und alles ist gut. Ja, ich bin ne alte Indie-Rock-Popperin. Ich stehe nicht auf Beyoncé, so wie meisten meiner Mode-Blogger-Journalisten-Kolleginnen.

Ich spüle den Milk Master und stelle ihn zurück in den Kühlschrank. Die Spülerei nervt ein wenig, doch wer auf sowas verzichtet, muss sich einer Bakterien-Hölle stellen. Und ich bin Bakteriophobikerin (ja, dieses Wort habe ich gerade erfunden). Trotzdem startet der Tag halbwegs gut. Die Morgenroutine beginnt zwar smart aber endet klassisch. Von Smart Home keine Rede. Den Lichtschalter im Bad betätige ich händisch… welch Aufwand! Auch die Zahnbürste muss ich mir selbst in den Mund stecken.

Der Tag verläuft wie immer. Ein paar Pressetermine in der Stadt, der Nachmittag ist fürs Schreiben reserviert. Abends plumpse ich erschöpft in meinen Fernseh-Stuhl und ziehe mir die neuesten Folgen SUITS rein. Ist dank Royal Wedding ja wieder in aller Munde. Bevor ich verschlafen ins Bett gehen, muss die QBO für morgen vorbereitet werden. Alles super, wenn man den Kaffee gerne schwarz trinkt. Was ich nicht tue. Also muss die Milch über Nacht im Milkmaster bleiben. Bakterienhölle? Wir denken nicht drüber nach. Noch ist es in der Wohnung kühl genug. Und außerdem stärkt sowas ja das Immunsystem, oder?

Trotzdem. Solange mir der Cappuccino nicht ans Bett geliefert wird, und ich tatsächlich selbst aufstehen muss um ihn zu holen, hat Alexa schlechte Karten. Erst recht, wenn man mit „Lemon Tree“ geweckt wird.