Wer im Hochsommer keinen Urlaub genießen kann und sich täglich durch die schwüle Stadt schleppt, muss sein Outfit gut planen. Lang lebe das Layering!

Hitze gefolgt und Gewittern verwandeln die Stadt schnell in einen schwülen Hexenkessel. Die Luft ist feucht, man schwitzt und stellt schnell fest, dass die morgens noch so kühle Luft sich bis Mittag in gleißende Hitze verwandelt. Im Büro und auch abends hilft da nur eines: Smartes Layering anwenden! Wir zeigen euch ein paar Outfit-Vorschläge.