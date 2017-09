Ein Material, das mit sich arbeiten lässt: Weichstes Leder schmiegt sich an die Haut und formt naturschön die Silhouette.

Hauchdünnes Glacéleder, das meist nur in der Handschuhfertigung eingesetzt wird, findet sich erstmals in der Prêt-àporter-Mode. Das zarte Material kann besonders vielfältig eingesetzt werden.

Ursprünglich bekannt als Lederexperte, hat sich TOD’S nach dem Wechsel im Designteam wieder auf Outerwear eingeschworen – zumindest dem Material nach.