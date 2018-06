Doppelreiher: Die neuen Sommer-Blazer

In Zweierreihe geknöpft avancieren Sommer-Blazer und Mäntel in diesem Sommer zu modischen Eyecatchern.

Doppelreiher mögen es gerne zugeknöpft, denn nur so kommt der Schnitt so richtig zur Geltung. Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel! Jacken und Trenchcoats sollten allerdings besonders locker fallen, wenn sie offen getragen werden.

Bild Oben: Momentaufnahme hinter den Kulissen bei VIVIENNE WESTWOOD. Der Blazer fungiert hier auch als Kleid. Das Model fühlt sich in diesem legeren Look sichtlich wohl.