Sommerliebe: Leinen!

Im Sommer hat sie ihren großen Auftritt: die Leinenhose. Das wunderbar kühlende Naturgewebe zeigt aber auch bei Blusen, Röcken, Kleidern, ja sogar bei Schuhen seine (modische) Wirkung!

Leinen wird aus Flachs hergestellt. Da die Pflanze wenig Wasser braucht und komplett verwertet wird, ist Leinen sehr nachhaltig -und belastbar, daher eignet es sich auch für starke Accessoires.

Gerafft und geschnürt

Die raffinierte Bluse aus der »Le Souk«-Kollektion von Jacquemus ist aus hochwertigem Zohra- Leinen und ein absoluter Hingucker. Um € 237,-, mytheresa.com. Minikleid im Safaristil von Balmain, um €1 690,-, balmain.com. Korallenfarbiger Playsuit von Lisa Marie Fernandez, um € 715,-, mytheresa.com. Außergewöhnlicher Leinenblazer von Tibi, um € 668,-, tibi.com.

Multitalent

Gestreifte Leinenkappe von Isabel Marant, um €120,-, isabelmarant.com. Zeitlose Leinenmules von Gabriela Hearst, um € 294,-, gabrielahearst.com. Die Box-Bag von Pop & Suki ist zu Recht Liebling der It-Girls. Aus beigem Leinen , mit Schildpattkette, um €161,-, net-a-porter.com. Hingucker von The Row: Leinen -Knotentasche, um € 920,-, net-a-porter.com.

Rockig

kann Leinen bestimmt auch. Aber besonders schön ist der Stoff, wenn er seine verspielte Seite zeigt: bestickt oder als elegante Volants. Das Material kann viel! Denn der Stoff ist luftig, aber dennoch robust. Die Faltenanfälligkeit des Materials sollte man am besten zelebrieren statt bekämpfen.

Zauberhafter Wickelrock mit Spitzendetails von Miguelina, um €637,-, miguelina.com. Sommerfeeling versprüht der asymmetrische gelbe Leinenrock von Rejina Pyo, um € 374,-, mytheresa.com. Für aktive Sommertage: sportlicher Rock mit Gürtel von Brax, um € 89,90, brax.com.

Overalls & Worksuits

Zartgrüner Jumpsuit von Faithfull the Brand, um € 230,-, net-a-porter.com. Der hält was aus: Worksuit von Arje, um € 525,-, arje.com. Ab in den Süden im roten Jumpsuit von J. Crew, um € 175,-, jcrew.com.

Label to watch: Arkitaip

Das britisch-österreichische Label Arkitaip hat sich auf nachhaltige Leinenmode spezialisiert. Das Mutter-Tochter-Gespann Michaela und Lea Wieser legt Wert darauf, zeitbzw. alterslose Mode zu produzieren. Mit den wunderschönen Zweiteilern und Kleidern ist ihnen das gelungen!