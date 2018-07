Gut behütet in den Sommer

Mit Sommerhüte und in sanfte Töne gekleidet, navigieren uns die Designer durch urbane Gefilde – für alle Eventualitäten gerüstet.

So vielfältig wie in dieser Saison fielen sommerliche Kopfbedeckungen lange nicht mehr aus. Wie variantenreich die Modelle sind, beweist ein Neuzugang: Das Käppi der französischen Gendarmerie ist aktuell unser Lieblingsmodell.

Rüschen, Espadrilles, Bermudas und Sonnenhut – vier Trends auf einen Streich! MARC CAIN hat in dieser Saison (wieder ­einmal) alles richtig gemacht.