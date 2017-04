Statement Sonnenbrillen in Weiß

Das sprichwörtliche I-TÜPFELCHEN AUF DEM LOOK der Saison bilden aktuell SONNENBRILLEN MIT WEISSER FASSUNG. Simpel gestaltet und mit vielen spielerischen Details am Bügel versehen verleihen die getönten Gläser jedem Styling eine gehörige PORTION WITZ.

Allerdings gilt, dass dieser Look wohldosiert sein will: Ein Overload an weiteren exaltierten Details bringt nämlich das stilsichere Gleichgewicht ins Wanken. Damit das nicht passiert, sollten sich weitere süße Retro-Anspielungen in Zurückhaltung üben. Die exzentrischen ACCESSOIRES BRAUCHEN EINEN WOHL-ÜBERLEGTEN GEGENPOL. Die Rezeptur hat sich bewährt, hat Potenzial zum Klassiker und vermeidet einen Zuckerschock. Detox Delight, sozusagen. Das hat Geschmack!

Damit gerät man schwer aus der Fassung: Sonnenbrille von MONCLER mit Lederelementen an den Bügeln, um €350,-, marcolin.com. Eine mondäne Rundschau garantiert die Brille von JIMMY CHOO, um € 325,-. Glasklar an Cat-Eye-Motiven orientiert hat sich das Modell von MARC JACOBS, um €145,-; beide gesehen bei safilo.com.



Foto: Petra Rautenstrauch