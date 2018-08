Da tut sich was im Land der hoch stehenden Sonne: Innovativer Sonnenschutz wird jetzt biologisch, als Spray, in Stick-oder Puderform aufgetragen.

Grüner Schutz

Hier wird der Makel zum Qualitätsmerkmal: Nanopartikelfreie, mineralische UV-Filter hinterlassen einen minimalen weißen Film auf der Haut. Liebhaber und Kenner von Naturkosmetik begrüßen diesen Umstand.

Die »Sonnencreme zellschützend LSF 25« von SUSANNE KAUFMANN vereint chemische und natürliche Filter, um € 63,-, niche-beauty.com. Mineralische Filter und Pflanzenextrakte: »Sunscreen« mit LSF 20 und Koenzym Q10 von RINGANA, um € 37,80, ringana.com. Die »Edelweiss Sonnencreme Gesicht LSF 30« schützt mit rein mineralischen Non-Nano-UV-Filtern, von WELEDA, um €13,95, weleda.at.

Sprühende Wächter

Cremen war gestern. Moderner Sonnenschutz wird aufgesprüht, vor allem, wenn es um das Gesicht geht. Funktioniert über und unter dem Make-up, spezielle Zusammensetzungen mattieren obendrein den Teint.

»Transparentes Sonnenschutz-Spray für empfindliche Gesichtshaut« mit LSF 50 von LA ROCHE-POSAY, mit Anti-Glanz-Effekt, um €13,95, larocheposay.at. Der »Hydrabio Eau de Soin Moisturising Anti-UV Mist« von BIODERMA schützt mit LSF 30, pflegt mit Antioxidantien und fixiert sogar das Make-up, um €14,90, bioderma.at. Erfrischt und regeneriert: »Brume Solaire Hydratante« mit LSF 50, Hyaluronsäure und Vitamin E, von BIOTHERM, um ca. € 28,-, biotherm.de.

3 FRAGEN AN SUSAN POSNICK

Als die amerikanische Visagistin an Hautkrebs erkrankte, erfand sie einen Sonnenschutz in Puderform. Im DIVA Interview verrät sie mehr.

Was genau ist »Brush on Block«?

Ein trockenes Sonnenschutzprodukt zum Aufpinseln, genauer gesagt ein Pinselstift mit integriertem Puder, das auf den bewährten Sonnenschutz-Mineralien Zinkoxid und Titandioxid basiert. Diese Mineralien sind die besten existierenden Lichtschutzfilter. Sie schützen die Haut sowohl vor lichtbedingter Alterung als auch vor Krebs. Dazu kommen Vitamine, die zusätzlich pflegen.

Wie kamen Sie auf die Idee?

Nachdem bei mir Hautkrebs diagnostiziert wurde, suchte ich nach gesunden Alternativen für Sonnencreme. Ich besuchte Beautymessen, unterhielt mich mit Herstellern und Entwicklern. Auf die zündende Idee brachte mich schließlich Mineral-Make-up.

Wie funktioniert der Pinsel?

Kappe abnehmen, Plastikschutz runterschieben, den Pinsel auf den Kopf stellen oder gegen die Handfläche klopfen und den Puder, der so in die Pinselhärchen geschüttelt wird, im Gesicht verteilen – am besten zwei Mal, um auch wirklich jede Hautstelle zu erwischen. brushonblock.com

Der preisgekrönte »Brush on Block« ist ein getönter Mineralpuder mit LSF 30. Erhältlich bei KUSSMUND, um € 34,90.

