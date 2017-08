Wellness und Sport für Familien: Sporthotel Brennseehof

Erstklassige Wellness im Sporthotel Brennseehof, direkt am See gelegen, gepaart mit den vielen Sportmöglichkeiten in den Nockbergen: Eine perfekte Mischung.

Ein Wellnessurlaub am See mit den Kindern im Herbst? Das gibt es! Mit Sicherheit ein Erlebnis für alle in der Familie. Das milde Klima in Kärnten macht es bis weit in den Herbst möglich. Die erstklassige Kinderbetreuung im Brennseehof gibt auch den Eltern genügend Zeit füreinander und für den Klassiker: mit dem Bike die umliegenden Berge erkunden oder nach einem Tennismatch bei Seenwellness im Hotel entspannen. Nochmals Energie für den bevorstehenden Winter tanken. Ideal natürlich auch für Ruhe suchende Paare oder Sport- und Wellness-Fans.

Seewellness mit 7-fachem Wasserspaß auch im Herbst: Pools in- und outdoor mit Naturbadesee und 8-fachem Saunavergnügen mit Natursauna am See. Massage und Beauty­abteilung mit 5 Behandlungsräumen.

Neu: »Bademantelgang« zum See, neue Luxusappartements, Ballspielhalle (100 m²), Zirbenstube mit Kamin, Panorama-Speisesaal, Buffet-Landschaft und vieles mehr. Als bestes Sporthotel vom Land Kärnten ausgezeichnet, können Erwachsene und Kinder hier direkt beim Hotel zahlreiche Sportarten ausüben und erlernen: Tennis, Segeln, Biken, Nordic Walking, Golfen, Reiten oder Fischen.

Familien-Sporthotel »Brennseehof«

A-9544 Feld am See,

hotel@brennseehof.­­com

www.brennseehof.com