St. Barth: Baden mit den Promis

Als Insel der Seligen wurde St. Barth bekannt. Heute konkurriert es mit Monaco und St. Moritz um den Titel als luxeriösester Hot Spot der Welt. Das kleine Einland in der Karibik ist bekannt für einen elitären Luxus, welchem diese Weihnachtssaison die gesamte Mode-Meute frönt. Von A wie Anna dello Russo bis T wie „The Marc Jacobs“.

St. Barth – in ganzer Länge übrigens Saint-Barthélemy – ist voll von Geschichten und Anekdoten, die gerne bei einem Glas Champagner am Nikki Beach oder im Eden Rock von Liege zu Liege wandern. Champagner, so mag man nach den ersten Stunden am Strand meinen, ist Grundnahrungsmittel. Dem auch Stars wie Marc Jacobs und Anna Dello Russo gerne zusagen. Überhaupt gilt: Fashionistas von Welt trifft man auf der 40 Quadratkilometer großen Insel an jedem mehr oder weniger bewohnten Fleckchen an. Die großen Parties, auf denen dann auch mal Paul McCartney für ein illustres Model (in diesem Fall: Karlie Kloss) ein Ständchen singt, finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Weiteres Highlight in St. Barth: Als Übersee-Depandance von Frankreich gehört es zur EU. Demnach muss man heute nicht mal mehr Europa verlassen, um in karibischem Wasser zu planschen.