Stark gegeltes Haar

Bei GIVENCHY wurde Alles andere als sparsam mit Gel gearbeitet, um das Haar ganz dicht am Kopf zu halten.

»Es hat etwas von einem futuristischen Helm«, beschrieb Haarstylist Guido Palau die Frisur, die er bei GIVENCHY kreierte. Eine kunstvolle geometrische Komponente entstand, als er jeweils eine Strähne ums Ohr drapierte, eine feminine dank des Knotens im Nacken.

