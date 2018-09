Starke Zellen

Die Schweizer Luxuskosmetik Cell­cosmet&Cellmen sorgt dank intensiver ­Forschung und exklusiver Wirkstoffe für eine strahlende, revitalisierte Haut.

Eine schöne, strahlende Haut – das muss kein Wunschtraum bleiben! Das Geheimnis dahinter ist eine hochkomplexe Wissenschaft, die sich in den Produkten der Schweizer Luxuskosmetik Cellcosmet &Cellmen findet. Denn in den Cellap-Laboratorien der Schweizer Marke am schönen Genfer See arbeiten seit mehr als drei Jahrzehnten Spezialisten aus den Bereichen Dermatologie, Biologie und Medizin zusammen. Das Ergebnis ihrer Forschung, die sich sowohl mit Zellulartechnologie als auch pflanzlicher Technologie beschäftigt, ist weltweit einzigartig: aktiv stabili­sierte biointegrale Zellen. Die Produkte beinhalten ein echtes Reservoir an biologischen Wirkstoffen, und die Wirksamkeit der Zellen bleibt dank der CellControll™-Methode erhalten. Einfacher ausgedrückt: Die Aktivität der Hautzellen wird dadurch stimuliert und die sichtbaren Anzeichen vorzeitiger Hautalterung werden effektiv bekämpft.

Die getönte Zellular-Pflegecreme »CellTeint« mit aktiv stabilisierten biointegralen Zellen und Perlmuttkomplex von Cellcosmet wirkt aufpolsternd und revitalisierend. Erhältlich in vier Farbnuancen. Energiekick: Das revitalisierende Anti-Aging-Zellularkonzentrat »UltraCell Intensive« von Cellmen bewahrt die Festigkeit und Elastizität der Haut dank der hohen Konzentration an aktiv stabilisierten biointegralen Zellen.

Luxus für die Sinne

Am besten lässt sich die Wirkung bei einer der luxuriösen Cellcosmet-­Gesichtsbehandlungen erleben, die nur in den besten Häusern und Instituten Österreichs angeboten werden. Nach Tiefenreinigung, Masken, Seren und Cremes fühlen sich Haut und Seele wie neu geboren. Im eigenen Badezimmer sorgen die individuell zusammengestellten Produkte für die tägliche Pflege, die dank des Onlineshops at.cellcosmet-cellmen.com ganz einfach nach Hause geliefert werden. Auf der Seite finden sich nicht nur alle Produkte, sondern auch Tipps zu den exklusiven Pflegeritualen von Cellcosmet & Cellmen.

Also, Augen zu und mit perfekt gepflegter Haut wieder auf­wachen: Ein unvergessliches Erlebnis!

Schön gepflegt

Entspannende Momente und eine unvergessliche Behandlung mit »The SwissCellSpa Experience« lassen sich etwa in diesen exklusiven Luxusspas erleben:

Posthotel Achenkirch in Tirol; posthotel.at

Hotel Gasthof »Post« in Lech am Arlberg; postlech.com

Reiters Reserve Supreme in Bad Tatzmannsdorf; reiters-reserve.at

Quellenhof Leutasch in Tirol; quellenhof.at

»Grandspa« im Grandhotel Zell am See; grandhotel-zellamsee.at

Die außergewöhnlichen Produkte und Anwendungen von Cellcosmet & Cellmen führen zudem viele hervorragende, ausgewählte Kosmetik­institute oder der Onlineshop unter at.cellcosmet-cellmen.com.

3 FRAGEN AN… Astrid Bäck

Die Steirerin Astrid Bäck lebt und wirkt seit mehr als 20 Jahren in der Beautywelt.

Ihre Vision war es seit jeher, zwischen Herstellerfirmen bzw. Großhandel und den Kosmetikerinnen in Instituten, Spas, Ordinationen und Apotheken Partnerschaften zu entwickeln.

Sie gründete gemeinsam mit ihrem Mann die Firma Quality Life – Professional Cosmetics, die nicht nur ausschließlich hochwertigste Marken von ausgewählten Herstellern aus Deutschland, der Schweiz und den USA exklusiv nach Österreich importiert, sondern diese auch mit Leidenschaft und Herzblut am Kosmetikmarkt etabliert.

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders wichtig?

In der Kosmetik geht es nicht nur um Verkaufsquoten, sondern auch um Vertrauen, zwischenmenschliche Beziehungen und Wissenstransfer – denn Erfolg ist immer die Folge von etwas. Deshalb gehört es auch zu unserer Firmenphilosophie, dass mein Team und ich das vielfach fehlende Bindeglied zwischen Hersteller, Großhandel und Anwender sind.

Warum ist das essenziell?

Mir hat immer die Interaktion über die Wirksamkeit der Produkte gefehlt.

Die Endkunden greifen nicht einfach in ein Regal, sondern sind dankbar für ­eingehende Beratung.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Ein nahezu täglicher Kontakt mit den Produktentwicklern der Herstellerfirmen zum Wohle der Anwender ist sicher eines der Erfolgsrezepte von Quality Life – Professional Cosmetics.

Die Marken hinter Quality Life – ­Professional Cosmetics sind:

Alex Cosmetic, Made in Germany

Cellcosmet & Cellmen, Made in Switzerland

Elizabeth Arden PRO, Made in USA

Stagecolor Cosmetics, Made in Germany

Quality Life – Professional Cosmetics

Telefon: 0316/672393-0

E-Mail: office@qualitylife.at

Webshop: at.cellcosmet-cellmen.com