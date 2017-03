Keramik im neuen Look: Stine Goya x Kähler

Das sind die Accessoires, die jetzt jeder haben will: Modedesignerin Stine Goya wurde für den Keramikhersteller Kähler kreativ.

Natürlich muss ein Keramikunternehmen, das bereits seit 175 Jahren existiert, regelmäßig für frischen Wind sorgen um nicht zu verstauben. Woher dieser Wind diesmal weht? Aus dem Norden, genauer gesagt aus Dänemark. Denn von hier aus hat sich Modedesignerin Stine Goya ihr eigenes Modeuniversum erschaffen – und das sehr erfolgreich. Das 2005 von ihr gegründete gleichnamige Label ist heute in über 90 Ländern vertreten. Nun hat sie sich mit dem Interior-Traditionshaus zusammengetan und eine Keramik-Serie in ihrem typischen Stil kreiert: gedeckte, feminine Farben in ungewöhnlicher Kombination treffen auf starke Muster und nordischen Minimalismus.

Wer einschlägigen Interior Blogs und Instagram Accounts folgt, dem werden die großen, gerillten Vasen von Kähler schnell bekannt vorkommen. Immerhin zählen sie zu den erfolgreichsten und unter Designliebhabern begehrtesten Produkten des Keramikherstellers. Viele Likes sind einem sicherlich auch mit den Vasen der Modedesignerin sicher – das wagen wir jetzt schon vorauszusagen. „Ich wollte immer gern mit Keramik arbeiten, denn es ist ein ganz anderes Material als das, mit dem ich sonst arbeite. Keramik hat etwas Wunderbares an sich, denn es beginnt als weiche Masse und endet als ein hartes Material von Dauer und Bestand“, erklärt die Dänin ihre Freude über die Zusammenarbeit. Die Kollektion „Fiora“ besteht aus Bechern und Tellern (die man in typischer Goya-Manier auch als Wandschmuck verwenden kann) und verschieden großen Bodenvasen und ist in mehreren Farbvariationen erhältlich.

Die Kollektion ist erhältlich im Kähler Onlineshop unter kahlerdesign.com.