Styling Tipp: Stirnfransen im Vokuhila-Style

Bei den neuen Trendschnitten muss man sich nicht zwischen kurzem oder langem Haar entscheiden -sie kombinieren beides.

Auf Englisch heißt der früher bei Fußballern so beliebte Vorne-kurz-hinten-lang-Stufenschnitt »Mullet«. Er braucht viel Textur, um modern zu wirken.

Stufige Vokuhilas sind jetzt wieder Strassen-tauglich. Mein Stylingtipp: Sprühwachs. Robert Mrosek, Global Hair Artist für KMS

Für eine fransige Textur und Griffigkeit: »Texturizer« von LA BIOSTHÉTIQUE, um € 22,20. Sanfte Reinigung nach Styling-Exzessen: »Aura Botanica Bain Micellaire« von KÉRASTASE, um ca. € 22,50. Verleiht feinem Haar Volumen und rettet den Pony an einem Bad Hair Day: »Makeover Spray« von KMS, um €27,-. Das ideale Werkzeug, um kurze Stirnfransen zu formen und zu bändigen: »Satin Hair 1 Style & Go Ministyler« von BRAUN, um €19,90.

Merken