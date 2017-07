Viel Spielraum für Kreativität räumte KARTELL der Taschendesignerin PAULA CADEMARTORI bei ihrem gemeinsamen Clou ein: Die Strandtasche überzeugt mit schlichter Funktionalität wie auch schmucker Ästhetik.

Der ideale Begleiter für den Strand: Die Tasche »Parati« besticht mit dreifärbigem Plastik, leichter Retro-Optik und dekorativen Blumenapplikationen in 3D.

Von KARTELL À LA MODE BY PAULA CADEMARTORI, um € 298,–. kartell.com