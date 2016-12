Street-Style-Schmuck: Auf Trendsuche in Milano

Wie man sich kleidet, zeigen uns die Street-Style-Stars der Fashion Weeks zu jeder Saison. Aber wie schmückt man sich am besten? Wir haben genauer hingesehen und zeigen die Schmucktrends, frisch aus den Modemetropolen der Welt.

In Italien hat man immer ein offenes Ohr für Trends, das ist natürlich auch beim Thema Schmuck so. Während man in New York den Hals und in London die Finger betont, trägt man auf den Straßen der italienischen Modemetropole Mailand mit Vorliebe auffälliges Ohrgehänge. Egal ob interessanter Stilbruch oder harmonische Komposition, der auffällige Ohrschmuck sorgt für Aufmerksamkeit und verträgt sich dadurch auch perfekt mit zurückhaltenden Frisuren wie High Bun und Pferdeschwanz. Besonders schön: Wenn der Ohrring das Muster des Oberteils weiterführt.