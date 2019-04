Streetstyle-Trend: Schmuck für’s Haar

In den Achtzigern und Neunzigern waren sie schon mal ganz groß, danach aber im modischen Abgrund verschwunden. Nun sind sie wieder zurück auf den Straßen der stylischsten Städte: Haarreif, Crunchie und Co!

Und zwar prächtiger, denn je. Neben den Klassikern finden sich auch hübsche Haarspangen, Perlenstecker und einige kreative Varianten für ein schmuckes Haupt. Die Diva hat sich in Mailand, London, Paris und New York umgesehen und zeigt die schönsten “Kopfschmückungen” als Inspiration für den Frühling.

Perlenspangen Perlenspangen Roter Samtcrunchie[/caption] Roter Samtcrunchie[/caption] Doppeldutt mit Perlenbesatz Doppeldutt mit Perlenbesatz Doppeltgemoppelt: Samthaarreif und -crunchie Doppeltgemoppelt: Samthaarreif und -crunchie Kunstwerk aus Spangen Kunstwerk aus Spangen Geflochtener Samtzopf Geflochtener Samtzopf Perlenscheitel Perlenscheitel Haarreifen von Dior Haarreifen von Dior Spangenvielfalt Spangenvielfalt Kreativer Drahteinsatz Kreativer Drahteinsatz