Strick mit Stil

Oma-Klischee ade: Mit Gürtel versehen oder mit markanter Musterung legt der Cardigan sein verstaubtes Image ab und wird zum All-Time-Favorite für kühle Tage.

Spätestens seit sich Bradley Cooper und Lady Gaga im Film »A Star is born« als Country-Rock-Paar in alle Herzen trällerten, stehen Outfits im Boho-Look wieder hoch im Kurs. Mit seinen Jacquard-Kaschmir-Westen mit indigenen Mustern sorgt das italienische Label Alanui regelmäßig für Nachschub.

Jede Weste wird per Hand gefertigt, was bis zu elf Stunden dauert. P. a. A., alanui.it.

Lang, mit Logo von Balenciaga, um € 950,-, farfetch.com. Weste aus Woll-Kaschmir- Mischung, von Prada, um € 830,-, net-a-porter.com. Bestickte Strickweste von Gucci, um € 2 200,-, gucci.com.

Der Klassiker mit Knopfleiste und Schalkragen bekommt durch das dekonstruierte Houndstooth-Muster ein modernes Update. Modell »Grace« von Antonia Zander, aus Kaschmir und Seide, P. a. A., antoniazander.de.

Wickeljacke »Fenn« von Ganni, um € 299,-, ganni.com. Modell aus Alpaka-, Mohair-und Wollmischung, von Vivetta, um €855,-, vivetta.it.

Patchwork-Cardigan »Shotoku« von Kings of Indigo, um €389,95, kingsofindigo.com. Kuschelmodell von Falconeri, um €397,-, falconeri.com.

Wäsche Tipp

Kleidungsstücke aus Kaschmir oder Merinowolle sollte man immer auf links mit maximal 30 °C im Feinwaschgang und möglichst wenig Waschmittel waschen. Das feine Material hat auch über dem Heizkörper nichts zu suchen, es trocknet lieber in horizontaler Position in einem gut belüfteten Raum.