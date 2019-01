Style-Guide: Ganz schön groß!

Hochwasser Hosen, zu kurze Ärmel oder High-Heels-Verbot: Als hochgewachsene Frau ist das richtige Styling manchmal tricky. Vier echt große Damen haben wir nach ihren persönlichen Styling-Tricks gefragt und die Antworten sind so unterschiedlich, wie die Frauen selbst. Trotzdem hat jede den einen oder anderen wertvollen Tipp für euch.

Das richtige Styling ist quasi der heilige Gral der Modewelt. Was der einen steht, sieht an der anderen seltsam aus. Hat frau allerdings mal ihren Look gefunden, bleibt sie auch dabei! Gerade für Frauen mit überdurchschnittlicher Körpergröße kann das tägliche Outfit zur Herausforderung werden. Wo kauft man echt lange Hosen? Wie kombiniert man verspielte Kleider? Unsere hochgewachsenen Expertinnen Melanie Gleinser-Moritzer, Nina Haider, Katharina Remenyi und Johanna Boch geben Rat:

Diva-Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer ist stolze 1,85 m groß – und das bereits seit ihrem 14. Lebensjahr. Heute weiß sie genau, wie sie ihre Größe perfekt in Szene setzt.

Was ist dein Lieblingsoutfit/Styling?

Tastsächlich habe ich keines. Ich fühle mich aber sehr wohl in einer klassisch geschnittenen Seidenbluse. Da tendiere ich zu sehr hochwertigen Verarbeitungen, greife gerne zu Dior, Pucci, Marni und unbekannteren Marken wie Each X Other oder Equipment. Letztere Marke bietet eine schier unerschöpfliche Quelle an Looks und dementsprechend ist für jeden was dabei. Am wichtigsten ist mir dabei, dass die Bluse gut sitzt – die Länge der Ärmel muss akkurat passen außerdem muss sie perfekt auf den Schultern aufliegen. Denn ein „hingerotzter“ Look funktioniert bei wirklich großen Frauen nicht: Man zieht einfach alle Blicke auf sich und man geht leider nie als „süß“ durch. Die Bluse kombiniere ich gerne zu einer etwas rockigeren Jeans und roughen Boots – wahrscheinlich habe ich doch ein Lieblingsoutfit, wobei ich eher sagen würde: Das ist meine Uniform! Mein Glück ist aber auch: Ich trage Schuhgröße 40, das macht vieles leichter …

Wo findest du die besten Teile für deine Größe?

Skandinavische Marken schneidern tendenziell VIEL größer. COS, Gestutz, Edited und Arket sind ideal für große Frauen. Allerdings muss man hier wiederum darauf achten, dass die Looks nicht zu sackartig wirken, was gerade bei COS oft der Fall ist – denn dann wirkt man schnell wie eine Walküre. Mein Lieblingsdesigner ist zufälligerweise ein Österreicher: Petar Petrov versteht es, die weiblichen Proportionen so zu inszenieren, dass man angezogen und zeitgleich sexy ist. Bei ihm kann ich sogar Rüschen anziehen, denn seine Looks wirken nie mädchenhaft, sondern immer sehr kraftvoll. Ein Umstand, der übrigens auch wichtig ist: So gerne man als große Frau auch mal das Mädchen wäre, das ist leider ausgeschlossen. Deshalb sollte man tunlichst die Finger von verspielten Kleider, kleinteiligen Mustern und süßen Applikationen lassen. Das geht einfach nicht zusammen.

Welche Tricks/Tipps hast du für andere große Frauen puncto Styling?

Tatsächlich sollte man sich optisch etwas kleiner machen. Das beginnt mit der Frisur. Ein Haarschnitt, der hinten länger als vorne ist, streckt optisch– ein Umstand, auf den wir großen Frauen getrost verzichten können! Deshalb lasse ich mir meinen Pagenkopf vorne immer um eine Nuance (wir sprechen hier von Millimeter) länger schneiden als hinten.

Gut funktionieren Kleider und Looks, die man selbst justieren kann: Das Wickelkleid, das man selbst bindet, die Bluse zum Wickeln, die Hose zum Krempeln. Die wichtigste Regel bei wirklich großen Frauen ist: Schaffe Brüche! Schlauchkleider werden an mir nie gut aussehen und erinnern mich nur an meinen (sehr gemeinen) Spitznamen in der Schule „langes Elend“. Deshalb breche ich meine Looks immer farblich – zur schwarzen Jeans trage ich eine blaue Bluse, etc. Monochrome Looks strecken! Brüche erzielt man auch, indem man Haut zeigt. Vor vielen Jahren haben ich aus einer Not eine Tugend gemacht. Nachdem mir alle Jeans (abgesehen von Acne Studios schneidert wirklich keine Brand lang genug) zu kurz sind, habe ich sie einfach raufgekrempelt zu 7/8-Hosen und siehe da! Der freigelegte Knöchel betont nicht nur das hübsche Schuhwerk ohne welches ich nicht auskomme, sondern schafft einen guten Bruch.

Wann bzw. wie hast du zu deinem perfekten Style gefunden?

Der perfekte Stil ist wohl Ansichtssache. Ich habe einen Weg gefunden, meine Überlänge zu kompensieren und weiß mittlerweile was mir gut steht. Aber es war ein Prozess, der intuitiv stattfand. Mit Anfang zwanzig habe ich mich unbewusst so gekleidet wie ich es heute noch tue – nur dass ich es heute besser weiß. Allerdings: Egal wie lange ich schon in der Mode arbeite – vor Fehleinkäufen bin ich auch nie gefeit!

Nina Haider, PR-Spezialistin in Wien sticht nicht nur durch ihre 1,8 m Körpergröße hervor. Die Mitinhaberin der Agentur Sisteract beweist auch puncto Styling echte Größe:

Was ist dein Lieblingsoutfit/Styling?

Ich liebe Onepiecer – sowohl elegante Jumpsuits, als auch bodenlange, fließende Kleider. Je nach Länge des Kleides trage ich dazu elegante Flats, oder gerne auch High-Heels, derzeit am liebsten mit durchsichtigem Absatz, sofern es die Länge des Kleidungsstückes zulässt. Mein Lieblings-Piece ist aktuell ein bodenlanges, Vintage-Blazer-Kleid, in der Farbe Orange-Turmeric. Ich liebe den Schnitt und mit goldenen Accessoires gestylt vereint es für mich Understatement-Chic. Accessoires spielen bei meinen Outfits immer die wichtigste Rolle. 1, 2 Mal pro Woche liebe ich als Abwechslung sportliche Looks, mit athletischen Einflüssen, beinahe so, als ob ich gerade vom Training oder der Yoga-Stunde komme. Dazu kombiniere ich Oversize-Jacken oder -Mäntel und derbe Sneakers.

Wo findest du die besten Teile für deine Größe?

Ich bin ein großer Fan österreichischer Designer. Aktuell finde ich bei Jana Wieland perfekte Teile für meine Körpergröße. Für meine sportlichen Outfits liebe ich es bei MARGARET AND HERMIONE zu shoppen. Schmuck kommt von meiner Lieblings-Schmuckdesignerin Katie g. & mein absolutes Lieblings-Accessoire – die Sonnenbrille – kommt aus dem Hause Andy Wolf Eyewear.

Welche Tricks/Tipps hast du für andere große Frauen puncto Styling?

Trage das was Dir Spaß macht! Ganz egal wie groß oder klein Du bist. Ich persönlich tendiere durch meine Größe eher zu natürlichen Looks in gedeckten Farben – denn durch die Größe wirkt man dann niemals überstylt. Lieber mit Accessoires und einem knalligen Lippenstift den Kontrast schaffen.

Wann bzw. wie hast du zu deinem perfekten Style gefunden?

Coco Chanel hat mal gesagt: „Mode ist nichts, was nur in Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße, Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art wie wir leben, mit dem was passiert.“ Dieses Zitat spiegelt auch meinen Stil wider. Er entwickelt sich stetig weiter und es ist stets eine neue, wunderschöne Erfahrung sich ein wenig zu verändern und neue Geschichten des Lebens in den eigenen Stil einfließen zu lassen. Man trifft neue Menschen, bekommt ein Schmuckstück von der Oma geschenkt, besucht Städte und lernt neue Kulturen kennen. Man wird von all dem was einem umgibt, was man sieht, hört und schmeckt inspiriert. So finde ich immer wieder aufs Neue zu meinem perfekt-unperfekten Stil.

Beauty-Representative Katharina Remenyi ist nicht nur aufgrund ihrer 182 cm Länge eine große Nummer! Sie schreibt sowohl für die Diva als auch für die Wienerin. Ihre Styling-Tipps sind kurz aber prägnant.

Was ist dein Lieblingsoutfit/Styling?

Im Moment liebe ich Culottes (egal, ob in der Ausführung aus Wolle oder Denim) in Kombination mit Rollkragenpullover und Cowboyboots.

Wo findest du die besten Teile für deine Größe?

Am besten schneiden die nordischen Marken. Vor allem was Ärmellängen anbelangt ist auf Labels wie COS, Filipa K. oder Whyred immer Verlass.

Welche Tricks/Tipps hast du für andere große Frauen puncto Styling?

Es hat lange gedauert, bis ich mich mit meiner Körpergröße angefreundet habe. Das Styling ist eine Sache, viel wichtiger finde ich die Körperhaltung. Zu seiner Größe nicht nur zu stehen sondern sie auch (aufrecht stehend und gehend) lieben zu lernen ist viel wichtiger als jede Outfitkombination.

Wann bzw. wie hast du zu deinem perfekten Style gefunden?

Mein Style entwickelt sich laufend weiter allerdings bleibe ich der Farbe Schwarz meistens treu. Derzeit möchte ich es vor allem bequem. Da kommt mir etwa der Sneaker-Trend sehr entgegen. Marlenehosen sind auch ein Fixstarter in meinem Kleiderschrank, weil ich mich in dem Bein umspielenden Schnitt einfach wohlfühle.

Heldenhaft wirkt Johanna Boch, Geschäftsführerin der Agentur Heroes and Heroines, nicht nur aufgrund ihrer 182 cm Körpergröße. Die Powerfau weiß auch in Sachen Outfit, was sie will.

Was ist dein Lieblingsoutfit/Styling?

Besonders wohl fühle ich mich in Maxi(Blumen)kleidern, die ich aber mit Doc Martens (Plateau!) oder Sneakers breche, Meine oversized Bomberjacke ist derzeit ein Lieblingsstück.

Wo findest du die besten Teile für deine Größe?

Bei Zalando (im Suchfeld „Tall“ eingeben) und Monki und überall, wo es eine Tall Kategorie gibt. Wenn es mal ein bissl mehr kosten darf heißt mein guilty Pleasure Ganni. Und skandinavische Brands im Allgemeinen schneiden eher für große Frauen.

Welche Tricks/Tipps hast du für andere große Frauen puncto Styling?

Das sehe ich ganz locker: Denk nicht darüber nach, zieh an, was dir gefällt.

Wann bzw. wie hast du zu deinem perfekten Style gefunden?

Den perfekten Style gibt es meiner Meinung nach nicht, der ändert sich mit den Trends genauso wie mit meiner persönlichen Stimmung und Lebenslage.