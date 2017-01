16 stylische Kaffeemaschinen unter die Lupe genommen

Espresso doppio, Latte macchiato oder Cappuccino: Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee. Wir haben die neuen Maschinen auf Herz und Bohnen geprüft. Eine Recherche von Filter bis Kapsel.

QUADRATISCH GUT Kaffeegenuss kommt bei QBO im Quader. Der »Milkmaster« ist zudem der erste integrierte Milchschäumer für Kapselsysteme, der den Schaum nicht nur heiß, sondern auch eiskalt auf Knopfdruck zubereitet. Preis für das Qbo-System inkl. Milkmaster: € 349,-. qbo. coffee Der Vollautomat »J6 Carbon« von JURA lässt sich auf Wunsch auch mit der Jura-App per Smartphone steuern. Preis: ab € 1.950,-. jura.com

Sonderedition »Cafissimo LATTE« von TCHIBO im Farbton »Titanio«. Preis: € 149,-. tchibo.at Flüsterleise bei der Zubereitung von Kaffee und Tee: die »Compact One II« von CREMESSO mit Aroma-Entfaltungsfunktion. Preis: € 129,-. cremesso.at

Die Espressomaschine »Dedica EC 680« von DE‘ LONGHI findet mit einer Breite von nur 14,9 cm selbst in der kleinsten Küche Platz. Preis: € 229,99. Infos unter delonghi.com. Glas-Kaffeemaschine aus der »Retro«-Kollektion von RUSSELL HOBBS. Mit der Schnellkochfunktion lassen sich bis zu 3 Tassen in kurzer Zeit aufkochen, dabei spart der Wasserkocher bis zu 66 % Energie. Preis: € 69,99. russellhobbs.com

Die »Gran Maestria« von NESPRESSO vereint alles, was man für perfekte Kaffeespezialitäten braucht in einer Maschine: Tassen-Vorwärmplatte, 9-bar-Hochdruckpumpen mit Thermoblock sowie den Aeroccino- Milchschäumer. Preis: € 549,-. nespresso.com Die OptiTemp-Warmhalteplatte der Filterkaffeemaschine aus der »kMix«-Kollektion von KENWOOD hält den Kaffee bei einer idealen Temperatur warm. Preis: € 99,99. kenwoodworld.com

Die »Artisan«-Nespressomaschine von KITCHEN AID bereitet den Lieblingskaffee mit wenigen Handgriffen in nur 25 Sekunden zu. Preis: € 399,-. kitchenaid.de Mit dem Durchfluss-Messsystem stellt die »X9 Iperespresso« von ILLY das optimale Volumen für einen Espresso ein. Das Ergebnis ist eine dichte und lang anhaltende Crema. Preis: € 219,-. illy.com

Der Farbton der Kaffeepadmaschine »Senseo Viva Café« von PHILIPS nennt sich zwar Champagner, zubereitet wird aber trotzdem aromatischer Kaffee -auf Wunsch auch zwei Tassen gleichzeitig. Gesehen ab €109,99. philips.at Der Espresso-Kaffeekapselautomat »Lavazza A Modo Mio« von AEG macht mit der integrierten Dampfdüse Latte-macchiato-Fans glücklich. Aber auch Tee ist schnell und bequem mit der Heißwasserfunktion zubereitet. Preis: ab €149,90. lavazza.at

Hinter dem kompakten Design des Espresso-Kaffee-Vollautomaten »EA 8105« von KRUPS stecken praktische Innovationen. Die »CappuccinoPlus«-Düse schäumt die Milch z. B. direkt in der Tasse auf. Preis: € 599,99. krups.at Der »Caffeo Varianza« von MELITTA bietet freie Wahl: Neben den Bohnen im Standardbehälter lassen sich auch noch tassenindividuell verschiedene Sorten wählen, die im integrierten Dosierlöffel auf ihren Einsatz warten. Preis: € 649,-. melitta.at

Manchmal reicht eine Tasse einfach nicht: Die »PurAroma 7 KF 7020« von BRAUN hat ein Fassungsvermögen von bis zu 12 Kaffeetassen, bereitet auf Wunsch aber auch einzelne Portionen zu. Die Aroma-Kanne hält den Inhalt außerdem noch lange nach dem Brühvorgang heiß. Mit nur einem Tastendruck kann auf dem LCD-Display die Stärke, Menge und der Brühzeitpunkt gewählt werden. Preis: ab € 89,-. braunhousehold.com Die »EQ 9« von SIEMENS bietet mit sensoFlow eine einzigartige Neuerung: Sie erhitzt das Wasser während des Brühvorgangs auf die ideale Temperatur eines Espressos. Gesehen ab € 1.399,-. siemens-home.de

