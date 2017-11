Kann Zahnpflege stylisch sein?

Zahnpflege ist wichtig, keine Frage! Diese Mundhygieneprodukte punkten nicht nur mit Designanspruch, sondern sogar mit einem gewissen Unterhaltungswert.

Die richtige Bürste

Kein anderes Instrument prägt das Frisch-geputzt-Gefühl so stark wie die Zahnbürste. Ob nun Naturhaar, Microfaser oder Nylonborsten -wichtig ist, nicht zu fest aufzudrücken.

Nachhaltige Zahnbürste mit Bambusgriff und Nylonborsten von HYDROPHIL, um €3,90 über staudigl.at. Zahnbürste in Hornoptik von MANUFACTUM aus Zelluloseacetat mit weichem Dachshaarbesatz, um €16,50. manufactum.at

Saubere Zahnzwischenräume

Täglich die Zahnzwischenräume zu reinigen ist genauso wichtig wie das Zähneputzen. Schön, dass es auch hier kreative Wahlmöglichkeiten gibt.

Die »Sonicare AirFloss Ultra HX8332/01« von PHILIPS reinigt mit einem feinen Wasserstrahl, um €119,99. Das Schwarz des »Waxed Dental Tape« von SWISS SMILE regt zur gründlichen Reinigung an, um €19,- bei NÄGELE & STRUBELL. Die aromatisierten Zahnstocher von DANESON schmecken u. a. nach Zimt und Whiskey. Set mit sechs Sorten um € 45,- über niche-beauty.com.

Die richtige Mundspülungen

Bei Mundspülungen sorgen Kräuter, Enzyme und sogar Kokosöl für Abwechslung. Sie lösen noch mal andere Rückstände als Wasser, Bürsten und Pasten. Minutenlanges Ölziehen ist die Kür zur täglichen Pflicht.

Die »Complete Protection«-Mundspülung von ZENDIUM arbeitet mit Proteinen und Enzymen, um die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes zu stärken, um € 6,49. Die »Mundspülung Salbei« von DR. HAUSCHKA pflegt und beruhigt das Zahnfleisch, um €9,50. »Raw Coconut Mouth Rinse« zum Ölziehen mit Minze von SISTER & CO. SKIN FOOD, um €22,-bei STAUDIGL und niche-beauty.com.

Alles ist Geschmacksfrage

Wenn Zähneputzen ob der täglichen Ladung Minze langweilt, ist es vielleicht an der Zeit, andere Geschmackserlebnisse einzuholen. Gerade kleine Nischen-und Retrobrands bieten ungewöhnliche Aromen und Texturen an.

