Summertime Madness

Nach der Saison ist vor der Saison -das Mode-Semester ist vorbei und es startet eine neue Schlacht um Looks und Locations. Dank Koffer mit Kampfgewicht nimmt der Wahnsinn seinen Lauf.

Pack die Badehose ein? Von wegen! Wenn es doch nur so leicht wäre …

Es ist nämlich gerade Saisonwechsel, und während die Welt über Strandaccessoires diskutiert, philosophiert der Groupchat der Editorialbranche bereits über die nächsten essenziellen Fragen der Menschheit. Etwa wie man überdimensionale Daunenmäntel möglichst platzsparend rund um den Globus verschiffen kann. Die sind nämlich nächste Saison noch größer als je zuvor. Mehr sei über die Trends für die nächste Saison an dieser Stelle noch nicht verraten, aber die Fotos dazu müssen jetzt mal in den Kasten und somit die Klamotten in den Koffer. Flüge in die Ferne sind gebucht und der Messenger läuft heiß: Vakuumieren der Monster-Mäntel steht aktuell zur Debatte!

Modischer Überflieger

So oder so ähnlich läuft das Experiment in meiner Fantasie ab. Aber würden Sie sich tatsächlich trauen, drei Quadratmeter Daunen auf die Größe eines Aktenordners zu schrumpfen? Und das auch noch in einem Plastikbeutel, wie ein Stück mariniertes Fleisch. Eben! Also zurück zum Koffer-und Pack-Dilemma. Übergepäck ist mit den Jahren bekanntlich immer teurer geworden und der Charme der Jugend verblasst.

Ganz ehrlich: Lässt sich denn heute überhaupt noch ein Flughafenmitarbeiter bezirzen? Ein charmanter Augenaufschlag hat in meinen besten Tagen locker für drei bis fünf Kilo Spielraum gereicht -»Also für Sie, junger Mann !« Aber diese goldenen Zeiten sind dahin, heute helfen nur noch die Kreditkarte und ein müdes Lächeln.

Ready to rumble

Dabei gäbe es Grund zur Freude: Die Reise geht nach Spanien, Polen und Griechenland. Überallhin, wo spektakuläre Locations, talentierte Fotografen oder gute Mädchen stationiert sind. Alles an einem Ort ist schwer zu finden? In London vielleicht -aber auch das steht auf dem Plan! In der Zwischenzeit wird verschifft: Moodboards, Kleidung und Menschen … Ja, auch wir machen hier mit Import und Export unser Geschäft. Samt-beziehungsweise Glacéhandschuhe werden nur noch für Schmuckshootings angezogen, sonst ist Ellbogentaktik angesagt. Für jeden und alles muss gekämpft werden -mit harten Bandagen! Um auch ja das beste Outfit zur richtigen Zeit und zum richtigen Ort zu diktieren. Oder damit ein gutes Mädchen die wichtige Prüfung fürs Studium vorziehen kann und so rechtzeitig am Set erscheint. Nicht nur im Krieg und in der Liebe, sondern auch in Mode ist alles erlaubt! Mit Glamour hat es nur noch bedingt zu tun und noch weniger mit Arroganz, wenn man nach einer Nacht am Flughafen und zwei Zwischenstopps die Schönheit der Destinationen nur noch medium beeindruckend findet.

Der Weg ist hier definitiv nicht das Ziel, es geht es immer nur um die Bilder, sozusagen das wichtigste Souvenir von den großen Reisen. Für etwas anderes wäre ohnehin kein Platz mehr! Aber nur für den Fall, dass Sie mich dann doch im Hochsommer völlig derangiert mit Daunenmantel bekleidet zum Flieger laufen sehen, wissen Sie: Es ist noch Zeit zum Einkaufen geblieben -und vermutlich ist es mehr als nur eine Badehose geworden.

Merken

Merken