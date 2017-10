9 Stilfragen an Susanne Wuest

In ihrem Schauspiel ist Susanne Wuest oft großes Drama. Im echten Leben liebt sie den Minimalismus. Der nicht minder unmittelbar und eindrücklich ist wie ihre Arbeit.

Ich finde, dass Mode eine Stimmung unterstreichen soll. Und die kann jeden Tag anders sein

Was hat Ihr Modeverständnis geprägt?

Photographie und Architektur. Beides hat mit Komposition zu tun – und in beidem finde ich Klarheit am Schönsten – und das hat sicher auch mein Modeverständnis stark geprägt.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Modemoment erinnern?

Kleine, dunkelrote Samtschuhe als vierjährige! Das war die ganz große Liebe.

Wie hat Ihre Arbeit als Künstlerin Ihren persönlichen Stil beeinflusst?

Darauf gibt es zwei Antworten: in der Schauspielerei befasse ich mich mit Wahrheiten. Die sind für keine zwei Menschen, selbst wenn man den selben Moment erlebt, die selben. Soweit hergeholt das nun vielleicht klingen mag: das stimmt auch für Kleidung. Für jeden Moment, für jeden Menschen passt etwas anderes. Das finde ich faszinierend und wunderschön. Und erzählt dann wiederum sehr viel über die Person, zum Beispiel auch, was sie von einem Anlass erwartet. Und dann gibt es noch eine pragmatische Antwort: meine Arbeit beschäftigt sich mit Verwandlung. Oft, mit der größtmöglichen. Das ist etwas, das ich abseits von Dreharbeiten komplett vermeide. Ich mag großes TamTam um Make up und Haare wenn es um mich geht überhaupt nicht

Handgepäck oder Koffer einchecken? Wie modisch sind Sie auf Reisen?

Handgepäck wäre fantastisch. Geht leider so gut wie nie. Aber ich versuche so wenig als möglich mitzunehmen, nur, was es zum Arbeiten braucht. Das kann für ein Festival vier paar Schuhe inkludieren. Wenn ich zu Dreharbeiten fliege ist das aber alles irrelevant. Dann Turnschuhe und Jeans.

Strenger Dresscode oder doch lieber Laissez-faire?

Kommt ganz auf den Moment an. Im Alltag: definitiv Laissez-fair. Das heißt ja nicht gleich ‚nicht angezogen’ – Ich habe vor einem Jahr in Belgien gedreht, in Antwerpen. Ich hätte den ganzen Tag auf der Straße verbringen und den Alltagsstil der Antwerpener bewundern können. Sehr laissez-fair, super-bequem und gleichzeitig so auf dem Punkt. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen!

Avantgarde oder Klassiker?

Nachdem ich momentan jedes Mal fast umfalle wenn ich Iris von Herpen Outfits sehe, müsste ich sagen ‚Avantgarde‘. Aber all das ist das Ergebnis der Klassik. Das eine geht ohne das andere nicht.

All-time-Favourit?

Das gute alte Etui Kleid.

Stil ist, wenn … ?

…es die Persönlichkeit nicht übermalt sondern unterstreicht.

Ein Geheimnis des guten Geschmacks, das Sie an dieser Stelle gerne teilen…

Nun, wirklich kein Geheimnis aber immer wieder schön: Weniger ist mehr.