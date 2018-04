They’ve got Seoul!

Die Straßen von Seoul könnten kaum bunter sein! So verrückt ist koreanischer Street Style.

Bei der Fashion Week in Seoul geht es bunt zu. Zwar sieht man großteils die selben Designer wie in unsere Breiten, doch der Mut zum Experimentieren ist bei den Koreanern um einiges größer. Da genügt es beispielsweise nicht, von Kopf bis Fuß Denim zu tragen: Der eigene Freund tritt im Jeans-Partnerlook auf. (Erinnert euch das an jemanden..?) Bei Valentino-Taschen wird natürlich zum buntesten Modell gegriffen, und auch roter Lippenstift ist immer Pflicht. Außerdem scheinen die Koreaner nicht nur eine Leidenschaft für bunte Haare und verrückte Schnitte zu haben, auch der englische Punk der 70er darf nicht zu kurz kommen. Wem ein rosa Satin-Kleid zu wenig ist, stülpt sich einfach ein Glaskuppel über den Kopf!