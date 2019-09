– WERBUNG –

Wenn die heißen Temperaturen schwinden und der Herbst vor der Tür steht, gibt es wohl nichts Schöneres, als es sich zuhause gemütlich zu machen. Damit das gelingt, verrät Vorwerk nützliche Tipps für den Herbstputz im Eigenheim.

Allergieauslöser beseitigen Bett, Matratze, Sofa, Teppich – allergieauslösende Stoffe wie Hausstaub, Tierhaare oder Pollen finden sich an vielen Orten. Gerade im Winter ist es wichtig, Zimmer und Einrichtungsgegenstände möglichst staubfrei zu halten. Dafür eignen sich besonders HEPA Filter, die Allergene aufsaugen und im Staubsaugerbeutel zurückhalten. Die TÜV-geprüften Produkte von Vorwerk mit zertifiziertem Filtersystem, wie der neue Akkusstaubsauger, leisten hier ganze Arbeit. Fenster reinigen Um die Fenster vom Blütenstaub des Sommers zu befreien, empfiehlt es sich, eine Kappe Spiritus mit ins Spülwasser zu geben. So vermeiden Sie Schlieren, da Alkohol das Wasser schneller verdunsten lässt.

Eine enorme Arbeitserleichterung schafft hier der Kobold Fensterreiniger, der in nur einem Arbeitsschritt die Scheibe befeuchtet, den Schmutz entfernt und das Wasser absaugt. Matratzen durchlüften Vor allem an kalten Tagen vermehren sich Milben besonders stark im Haushalt und nisten sich im warmen Bett ein. Mit dem Vorwerk Matratzenreinigungsset ist es möglich, tiefsitzenden Schmutz herauszuholen und Milben zu beseitigen, was vor allem Allergikern das Leben erleichtert. Wer seine Matratze mindestens einmal pro Jahr reinigt, sorgt für zusätzlichen Komfort. Heizung säubern Die Heizung ist oft ein verstecktes Staub-Reservoir, da sich über den Sommer einiges an Staub und Schmutz in den Rillen ablagert und zu einem erhöhten Energieverbrauch führen kann. Zur Reinigung kann man hier auf spezielle Staubsaugerdüsen, wie die Variodüse von Vorwerk Kobold, zurückgreifen.

