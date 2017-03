Die besten Tipps für strahlende Augen

Vier Wochen Fashion-Weeks: Das heißt Stress, Flieger, Klimawechsel – und natürlich jede Menge Kollektionen ansehen. Ein straffes Programm für die Augen, die dank dieser Tipps trotzdem strahlen!

Wenn After-Show-Partys auf dem Nachtprogramm stehen, sind geschwollene Augen oft die Zeugen, die man lieber nicht sehen soll. Pflegelösungen mit entwässernden oder kühlenden Inhaltsstoffen wie Minze oder spezielle Metallapplikatoren sind die Lösung der Beauty-Industrie. Viel Wasser (!) zu trinken bringt den Lymphabbau schneller in Schwung.

Ein wacher Blick lässt sich mit ein wenig Fingerspitzengefühl auch schminken. Augenringe kaschieren Concealer, die am besten über ein Augengel oder ein Fluid aufgetragen werden. Auf reichhaltigen Texturen kann das Make-up »verrutschen«.

»Contoura Anti-Aging Creme Eye Area« mit Hyaluron BGHA polstert auf und soll allergischen Reaktionen vorbeugen, von KLOTZ LABS, um € 59,-. klotz-labs.com Kämpft mit Retinol und Ferulasäure gegen Pigmentflecken und Schwellungen: »Ferulic + Retinol Triple Correction Eye Serum« von DR. DENNIS GROSS, um € 107,-. Die »Infaillible Total Cover Concealer Palette« von L’ORÉAL deckt Unregelmäßigkeiten ab, um € 14,95. Für eine frische Augenpartie: »Phytoactive Anti-Aging Eye Cream« von ROYAL FERN, um € 160,-.

Koffein und Ginkgo regen beim »365 Skin Repair Eye Serum« von LANCASTER die Mikrozirkulation der Haut an, um € 62,-. Leichte Deckkraft mit »Candleglow Concealer & Highlighter« von LAURA MERCIER, um € 34,-. Erfrischung und Leuchtkraft: »Nuxellence Eye Contour« von NUXE, um € 39,62. Die »Extra Intensive Eye Cream« von SENSAI spendet Energie und aktiviert mit Braunalge das Lymphsystem, um € 181,-.

Drei Tipps für schöne Augen

Punktgenau: Lange Stunden am Computer bedeuten oft müde Augen, ein unangenehmes Druckgefühl oder sogar, dass man unscharf sieht. Wer die richtigen Akupressur-Punkte drückt, sorgt für ein angenehmeres Gefühl vor dem Bildschirm: Dafür Ring-, Mittel-und Zeigefinger entlang der Augenbrauen auflegen und sanft drücken. Diese alte chinesische Technik stimuliert die Augenmeridiane und den Sehnerv. Lifting-Effekt: Es müssen nicht immer ausgeklügelte Inhaltsstoffe sein. Die Alternative für zwischendurch, um die Muskelspannkraft um die Augen zu erhöhen: Erst mit Zeigefinger und Daumen leicht in den Augenringmuskel kneifen und danach mit Zeige- und Mittelfinger von innen nach außen kräftig entlang der Braue streichen. Spannungsabbau: Eine extrem trockene Augenpartie braucht intensive Zuwendung: Dafür wird Augenpflege zuerst großzügig einmassiert. Es folgt der gleiche Schritt noch einmal. Ein heißes Tuch darüber lässt die Wirkstoffe besser und schneller in die Haut eindringen. Zum Abschluss wird für zwei Minuten ein kaltes Tuch aufgelegt. Das erfrischt und ist das perfekte Finish für ein Treatment zu Hause!

