Tom Pecheux: Der Mann hinter dem Make-Up

Sein Sinn für Ästhetik ist weltberühmt: Tom Pecheux ist der kreative Kopf hinter den ultra-glamourösen Looks von Yves Saint Laurent. Das exklusive Portrait über eine absolute Legende in Sachen Beauty & Make-Up.

Kunst der Kosmetik

Kaum jemand beherrscht sie so perfekt wie Tom Pecheux, seines Zeichens der internationale Beauty Director der Marke Yves Saint Laurent. Damit zählt er zur absoluten Weltspitze in punkto Make-Up-Looks und bestimmt maßgeblich die Trends, die wir heute tragen. Dabei ist seine Bilderbuch-Karriere eigentlich dem Zufall geschuldet. Tom Pecheux wächst als Sohn eines Bauern auf dem Land auf. Durch einen Zufall lernt er aber eine junge Frau kennen, die sich zur Make-Up-Artistin ausbilden lässt. Bekanntlich trifft man sich im Leben immer zweimal und man kann es wohl als Schicksal bezeichnen, dass Pecheux dieselbe Frau nur wenige Monate später wieder trifft und es ihr gleichtut.

Vom Trendsetter zu Stilikone

Die Welt der Mode, die er heute so spielerisch mitdirigiert, ist ihm damals noch komplett fremd. Mit Durchhaltevermögen und Charme schlägt er sich die kommenden Jahre durch und arbeitet hart, bis ihm das Schicksal erneut in die Hände spielt. Zufällig lernt er Make-Up-Ikone Linda Cantello kennen, die ihn wiederum an niemand geringeren als Peter Lindbergh weiterempfiehlt. Dann geht alles Schlag auf Schlag und wenig später arbeitet er mit dem Fotografen Mario Testino und Stilikone Carine Roitfeld zusammen. als enges Netzwerk aus Freunden zusammen und entwickeln einen kreativen, visionären Stil, der die Mode-Fotografie der nächsten 20 Jahre entscheidend prägen wird. Der Look jener Zeit? Lebensfreude pur, Fun & Sex – ohne Tabus, immer spontan und einfach sensationell! Es folgen spektakuläre Anzeigenkampagnen für alle Luxusmarken von Chanel bis Gucci. Mit Fotografen wie Paolo Roversi, Karl Lagerfeld, Patrick Demarchelier oder Mert & Marcus prägt Tom Pecheux die Ästhetik der letzten Jahrzehnte und wird selbst zur Legende.

Im Olymp angekommen

Die Krönung seines bisherigen Lebenslaufs ist das neue Engagement bei Yves Saint Laurent Beauté. Dort ist Tom Pecheux für die kommenden Werbekampagnen Looks für Models wie Anja Rubik oder Edie Campbell kreieren. Auch in den Laboren von YSL Beauté dürfte man in des Öfteren antreffen. Schließlich soll er auch in Zukunft eng mit den Make-Up und Farbentwicklern zusammenarbeiten. Damit wird Pecheux mehr denn je für innovative Neuheiten zu sorgen. Wir sind jedenfalls gespannt, welche Looks er in Zukunft noch für uns zaubert. Jedenfalls verlassen wir uns auf sein Versprechen: „Nie, wirklich niemals möchte ich, dass eine Frau sich hässlich fühlt. Ich liebe das kreative Spiel mit Make-up, solange es Sinn macht, aber man darf nicht vergessen, dass ein Make-up Artist nie für sich selbst arbeitet – wir stehen immer im Dienst von jemand anderem.“