Insider Talk: Schmucktrends, die uns dieses Jahr noch begleiten werden

Der Sommer ist noch nicht vorbei und das gehört gefeiert! Wir haben bei den Experten von DOROTHEUM Juweliere nachgefragt, welcher Schmuck gerade jetzt angesagt ist.

Schmuckdesignerin Carola Stütz beobachtet Trendsetter weltweit und verrät die spannendsten Trends, die man bis in den Herbst hinein noch tragen kann.

Knots

Knoten sind plötzlich überall: Ob an Blusen, Röcken, Shirts oder in Haaren – es wird geknotet, was das Zeug hält. Streetstyle-Stars von Mailand bis New York verleihen ihren Outfits mit dem kleinen Twist sofort einen anderen Look. Denn „Schmuckstücke im Knoten-Look stellen ein spielerisches Fashion-Statement für cleane Basic-Looks und Sommerstyles dar“, sagt Dorotheum Juwelier Schmuckdesignerin Carola Stütz.

.

.

.

Body Jewels

Dieser Sommer bietet Schmuckstücke für den Körper von Kopf bis Fuß. Vorbei sind die Zeiten einzelner, kleiner Schmuckstücke. Denn weniger Kleidung bedeutet auch mehr Platz für Accessoires. Seien es dekorative Armspangen oder filigrane Fußkettchen.

Laut Carola Stütz sehen „gold- und silberfarbene sowie bunte Schmuckstücke an gebräunter Haut ganz besonders gut aus.“

.

.

.

.

Think Big Opulenz

Minimalismus ade! Opulenz ist gefragt. Auffällige Broschen, farbenfrohe Statement-Ketten und glitzernde Edelsteine sind derzeit die Begleiter von Fashion Bloggern weltweit. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

„Es darf gerne wild kombiniert werden – je bunter und auffälliger, desto besser“, erklärt die Schmuckdesignerin.

.

.

.