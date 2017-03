Total Look Pastel

Ein gleichmäßiger Teint, zartes Blush und Lidschatten in Pastell: Der Look bei NINA RICCI ist wie für Feen gemacht.

Die Nuancen auf den Lidern korrespondieren übrigens mit den Farben der Outfits. Visagistin Diane Kendal verlieh dem romantischen Augen-Make-up mit ein wenig »Eight Hour Cream« von ELIZABETH ARDEN abschließend noch ein glänzendes Finish.

KERNFRAGE Spendet Feuchtigkeit mit dem »Hydra-Gel-Kern« und Farbe: »Addict Lips Lipstick« in der Nuance »Happy« von DIOR, um € 36,95. WIMPERNSCHLAG »Permanent Lashes« von ARTDECO für dauerhaft dichtere Wimpern, um € 8,95. AUGENBLICKE Romantische Farben für Lider und Lippen: »La Palette La Rose« von LANCÔME, € 56,95.

