Trend: Bunter Denim

Dark Blue oder Stonewashed kann jeder. Doch diesen Sommer treibt es Denim bunt: Ob in Pastelltönen oder knallig – jetzt wird in den Farbtopf gegriffen.

Bunte Hosen

Perfekt zu Stilettos: Cropped Jeans in Acid Pink von Current Elliott, um € 99,-, currentelliott.com. Die pastellrosa Jeans von Tibi wirkt lässig durch den geraden Schnitt. Um €146,-, tibi.com. Exaltierter Retrolook auch bei Acne Black Label, um €230,-, net-a-porter.com. Bei Riani setzt man auf Cropped Skinny Jeans in Pastellblau und vereint damit gleich zwei coole Sommertrends. Und Fransen gibt’s obendrein! Um €189,-, riani.com.

Lässige Blousons

Dieses Cropped-Jeansblouson in Acid Rose könnte glatt aus einem Madonna-Video der 80er-Jahre stammen. Von Miu Miu, um €990,-,miumiu.com. Lila Laune: Jeansjacke von Marc Cain, um € 229,-, kastner-oehler.at. Batik is back! Jeansjacke von Topshop, um € 50,-, topshop.com.

Kurze Röcke

Neonpink und Taillenkragen machen den Rock von Amiri zum Highlight, Um €381,-, mytheresa.com. High-Waist-Shorts mit Tropicalprint von Balmain, um € 999,-, popp-kretschmer.at. Dezenter Batiklook beim It-Label Ganni, um € 239,-, ganni.com.