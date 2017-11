Trend Look: Twiggy 2.0

Ein bisschen Puppe, ein wenig Blumenmädchen: Ein ebenmäßiger Teint ist auch hier die Voraussetzung für den gekonnten Twiggy Minimalismus.

Nahezu ungeschminkt traten die Models bei JEREMY SCOTT auf. Visagist Kabuki schafft die Assoziation aus puppen- und mädchehaft ohne auch nur einen Tupfer Farbe im Gesicht zu verwenden. Die überlangen künstlichen Lashes, die am unteren Wimpernrand punktuell platziert wurden, drücken auch mehr aus, als die Kultikone Twiggy je dazu hätte sagen können. Wow! Sie ziehen die Blicke auf sich und kontrastieren mit kunstvoll manikürten Nägeln. Muster und Icons gelingen mit einem dünnen Pinsel, der in den Lack getaucht wird.

Eine klassisch rote Maniküre pinselt der Nagellack aus der OLYMPIA LE TAN EDITION von LANCÔME, um € 24,99. Wenn der Name Programm ist: Nagellack »Goldfinger« von ANNY, um € 9,95. Handgefertigte künstliche Wimpern »30 Lash«, in drei Längen, von MAC, um €13,99.

Merken

Merken