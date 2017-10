Trend: Smokey Eyes mit Farbigen Akzenten

Venedig bei Nacht: Die dunkeln Augen bekommen durch den Bruch mit Rot und einem Touch Gold im inneren Augenwinkel eine verwegene Mischung zwischen schön und schlampig -perfekt, um es für die kommenden rauschenden Festnächte zu adaptieren!

Diese Stimmung sollte das Make-up bei ALBERTA FERRETTI verbreiten. Gelungen! Die Smokey Eyes spiegeln gekonnt die Lichter der Nacht wider. Ein punktuell gesetzter starker roter Eyeshadow in der Mitte des beweglichen Lids wird mit Schwarz eingerahmt, ein goldener Glanzpunkt am Innenlid gibt Make-up eine weitere Dimension in Richtung Glamour. Die Wangen werden leicht betont, die Lippen bleiben neutral.

Das transparente »Ready, Set, Brow!«-Gel von Benefit macht jedes normale Brauen-Make-up 24 Stunden haltbar, um €26,95 Limitierter Herbstlook »Trait de Caractère – Palette 5 Ombres« von CHANEL, um € 58,-. »Creamy Eyeshadow« in »Gold« von CLAUDIA SCHIFFER FOR ARTDECO, um €17,95.

