Trend-Taschen: Die It-Bags der Street-Fashionistas

Die Fashion-Weeks sind vorüber, was davon bleibt sind auf jeden Fall die Trends, die uns die Streetstyles aus Mailand, Paris und New York vorgeben. Die Diva hat genauer hingesehen und die beliebtesten Taschen der Fashion-Szene im Frühjahr rausgesucht.

Die grossen Labels wie Gucci, Dior, Chloé und Chanel sind freilich immer vertreten. Wir haben auf das Trend-Gespür der Modeszene geachtet und die Taschen gesucht, die das größte Kultpotenzial diesen Frühling haben. Dabei fällt auf: Fashioniastas setzen vermehrt auf kleinere Labels. Auf Taschen mit einem gewissen Etwas, die durch ausgefallenes Design auf sich aufmerksam machen. Super angesagt sind die Taschen von Danse Lente, Boyy, Staud oder Cult Gaia. Aber auch Neuentdeckungen sind immer willkommen. Sie finden eine ausgefallene Bag in einem Handwerks-Store im Urlaub? Zugreifen! Das könnte die neue It-Bag werden.

Der Trend zu Mini- oder Mikro-Bags bleibt auch im Frühjahr bestehen. Minimalismus ist schließlich in vielen Lebenslagen erstrebenswert. Wir befreien uns von seelischem und materiellen Ballast. So sollten auch unsere Handtaschen von unnötigem Zeugs befreit werden. Das tut Rücken und Schultern gut! Von Jaquemus, Fendi und Co. Gesehen auf den Strassen von New York, Mailand und Paris.

Alle Bilder von Catwalkpics