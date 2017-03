Grünes Licht für die Trendfarbe Greenery

Freie Fahrt für die Trendfarbe Greenery: Die Farbe des Jahres begegnet uns heuer auf Schritt und Tritt. Und das nicht nur im Grünen. Die frische Farbe bringt auch unsere Wohnzimmer zum Erblühen.

Handbemalte Tapete von IN SPACES, um € 90,- pro 10-Meter-Rolle, via in-spaces.com. In-und Outdoor-Pouf von DASH & ALBERT, um € 298,-. dashandalberteurope.com Junges Gemüse: Teelicht aus Keramik von THE CONTEMPORARY HOME, um € 14,-. tch.net

Trinkglas »Rio« von LSA INTERNATIONAL. Im 6er-Set um € 39,-, via desiary.de. Kunstdruck »Fächerpalme« von COLOR / WATERCOLOR. Gesehen um € 24,- auf etsy.com. Bugholzsofa »2002« von Christian Werner für THONET, P. a. A. thonet.de

»Eames Elephant«, entworfen von Charles und Ray Eames für VITRA, um € 211,-. vitra.com Hochlehner und Hocker »Mirabelle« von NEUE WIENER WERKSTÄTTE, um € 3.393,- und € 1.356,-. nww.at Cocktailglas »Pineapple« aus Kristall von GURASU, gesehen ab € 45,-. gurasu.co.uk

