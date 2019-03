Trendfrisur: Hello Bob!

Bei den Oscars 2019 feierte ein alter Bekannter sein Comeback: Der Bob „á la garconne“! Gleich mehrere Hollywood-Schönheiten präsentierten sich mit DER Trendfrisur des Jahres auf dem roten Teppich.

Von wegen Wallemähne! Bei der Verleihung der Acadamy Awards vergangenen Sonntag in Los Angeles tauchten gleich drei Schönheiten mit neuem Schnitt auf. Die Schauspielerinnen Emilia Clarke und Charlize Theron sowie Supermodel Irina Shayk zeigten sich mit klassischem Bob. Und auch dabei waren sich alle drei waren einig: Die Trendfrisur trägt man heuer in sattem schokobraun!

Emilia Clarke kombinierte zur rosa funkelnden Robe von Balmain einen sleeky gestylten Bob, der ihr hübsches Geschicht perfekt in Szene setzt. Der Game-of-Thrones-Star erinnerte damit an den Glanz früherer Hollywood-Diven.

Topmodel Irina Shayk wählte eine angeschrägte Variante des Bobs zum hochgeschlossenen und enganliegenden Abendkleid mit sexy Rückendetail.

Echte Überraschung erzeugte Charlize Theron: Die sonst immer blonde Oscarpreisträgerin 2004 wirkte herrlich glamourös in dem hellblauen Kleid in von Christian Dior, das den klassischen Bob in sattem schokobraun perfekt zur Geltung brachte.

Es gibt ihn in unzähligen Varianten: Short, long, choppy usw. – der Bob begleitet uns schon lange als wiederkehrender Trend. Vor hundert Jahren, als er von dem polnischen Hairstylisten Antoine de Paris eingeführt wurde, waren die Reaktionen allerdings geteilt. Die einen waren entsetzt – schließlich wiedersetzte er sich mit dem sogenannten Bob „à la Garçonne“ (dt. wie ein Bub) gegen die damals geltenden Schönheitsideale, nach denen eine Frau lange Haare haben sollte. Wohl gerade deshalb wurde der Bob allerdings schnell zum Symbol der damals entstandenen Emanzipationsbewegung. Coco Chanel zählte zu den ersten Berühmtheiten, die damals die neue Bob-Frisur trugen.