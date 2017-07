Auf Trendsuche: Was uns gerade fesselt

Fesselnder Fuß-Schmuck und architektonische Handtaschen: Auf die Details kommt es jetzt an!

Meistens sind es die kleinen Dinge, die große Modemomente ausmachen. Deshalb lohnt sich immer ein genauerer Blick, vor allem bei angesagten Newcomer-Labels. Ein Beispiel gefällig? Das junge Fashion Label Attico entstand aus der Leidenschaft für Mode und Styling. Gegründet wurde es Anfang letzten Jahres nämlich von den beiden ehemaligen Street-Style-Stars Giorgia Tordini und Gilda Ambrosio. Das Duo will mit seiner Mode vor allem lehren, „wie zusammengewürfeltes richtig angezogen wirken kann“. Beim Anblick des Lookbooks der aktuellen Kollektion kann man sagen: Aufgabe bestanden! Ein Outfit-Detail, das besonders ins Auge sticht: Die Manschetten um die Knöchel. Aus Satin und Samt in Signal-Rot oder etwas unauffälligerem Schwarz, schmiegen sie sich um einen oder beide Knöchel und sind damit die etwas exaltiertere Variante zum Fußkettchen. Wir wittern einen Hype, vor allem im Streetstyle-Bereich und halten schon mal die Augen offen.

Design-Ikone meets Fashion Statement

Auch die neuen, kunstvollen Clutches von Perrin Paris haben uns schon beim ersten Anblick gefesselt. Das französische Familienunternehmen fertigt bereits seit dem Jahr 1893 Lederwaren, die alles andere als gewöhnlich sind. Getragen wurden die Taschen mit integrierten Handschuhen als Tragegriff bereits von Supermodels, Schauspielerinnen am Red Carpet der Oscars oder auch – wie könnte es anders sein – von Lady Gaga. Das Design der vergoldeten Edelstahl-Haltegriffe aus der neuesten, limitierten Kollektion ist besonders ikonisch, gehört es doch zu den letzten Entwürfen der Architekturikone Zaha Hadid. Die skulpturale Optik der Griffe vereint praktischen Nutzen und Schmuckstück-Charakter. Wieder ein kleines Detail, das eben den großen Unterschied macht!