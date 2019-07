Ugly Sandals und funktionale Rucksäcke: die neue Wanderlust

Es war nur ein kleiner Schritt: Auf Ugly Sneakers folgen jetzt Ugly Sandals. Auch funktionale Rucksäcke wurden einem Fashion-Update unterzogen und avancieren jetzt zu praktischen It-Bags.

Während Trekkingsandalen bisher verpönt waren, kann man in der Luxusversion nun stilecht den Modeolymp erklimmen. Bally z.B. schickt den stylishen Mann ins Abenteuer – in bergfesten Schuhen und mit einem Rucksack, der vom Laptopsleeve bis zum Proviantfach mit jedem Stauraum ausgerüstet ist, den man für eine urbane Safari oder einen Aufstieg zum Gipfelkreuz benötigen könnte.





Ähnlich chic wie der Sneaker-Bruder kommt die Trekkingsandale von Chloé daher, um €620,-, chloe.com. Gipfelstürmer kommen in diesen Sandalen von Marc Jacobs nicht ins Schwitzen, um € 220,-, stylebop.com. Auch Heels-Spezialist Jimmy Choo hat den Trend zum Wandern erkannt, um €795,-, jimmychoo.com. In Neongelb auf festen Sohlen: Sandalen für Bergabenteuer von Versace, um €750,-, jonak.at.







Stylish und praktisch zugleich: Der Gucci-Rucksack ist ein echtes Platzwunder, ab €2 500,-, gucci.com.

Aus langlebigem Canvas mit Details aus der Luftfahrt: Modell von MCM, um €950,-, mcmworldwide.com.