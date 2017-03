Die schönsten Uhren-Trends vom Laufsteg

SO TICKT DIE MODE: Dass die Zeit auch nach den Fashionweeks weiterläuft, beweisen diese Paarungen.

Diamantbesetzte »Tambour Bijou Secret 22 mm« mit schwarzer Keramik und Armband aus schwarzem Monogram-Vernis-Leder von LOUIS VUITTON, um € 4250,-. louisvuitton.com Damenmodell aus Edelstahl und gelbem Kautschuk, aus der »Dive Extensions«-Kollektion von GUCCI, P.a.A. guccitimeless.com

Damenuhr »Lilac and Gold DV-25« aus Gelbgold, besetzt mit Diamanten und Armband aus glänzendem Krokodilleder. Von VERSACE, ab € 1600,-. versace.com »Taylor Silver-Tone Crocodile Watch« aus Edelstahl mit Krokodillederband, von MICHAEL KORS, um € 465,-. michaelkors.com

Rosévergoldetes Damenmodell »Sport« mit Armband aus dunkelblauem Leder, von TOMMY HILFIGER, um € 179,-. tommy.com Modell »AR11019« mit Gehäuse und Armband aus Edelstahl von EMPORIO ARMANI, um € 269,-. emporioarmaniwatches.com

Secret Watch »Montre Joaillerie Camélia« aus 18-Karat-Weißgold, Diamanten und Perlen, von CHANEL, P.a.A. chanel.com »Dior VIII Grand Bal Pièce Unique Ondine Nº 7« aus Weiß-und Rotgold, mit Diamanten, Safir und Tsavorit besetzt, von DIOR, P.a.A. dior.com

»Lady« aus roségoldfarbenem, poliertem Edelstahl mit Lederarmband, von CALVIN KLEIN, um € 235,-. calvinklein.com Apple Watch mit bedrucktem Kalbslederarmband mit »Équateur tatouage«-Print von HERMÈS, P.a.A. hermes.com

Diamanten, Lapislazuli und geschwärztes Gold: »Policromia« von FENDI, P.a.A. fendi.com

