Unfassbar: Der Concept Store COLETTE schliesst

Breaking News. COLETTE, die Mutter aller Concept Stores schließt ihre Pforten in der Rue du Saint Honoré in Paris. Das Mode-Epizentrum verlässt die Welt. Das Nachbeben wird definitiv dauern …

Jede Fashionista kennt das: Der erste Weg in Paris führt stets zu COLETTE, dem Concept Store der Concept Stores. Selbst versierte Modejournalisten kommen hier her, um sich auf den letzten Stand zu bringen. Was hier hängt bzw. ausgestellt wird, gibt den Ton an.

Seit über 20 Jahren ist COLETTE der wichtigste Concept Store der Welt. Und damit auch einer der ältestesten. 1997 gegründet und mit einer Fläche von 700m2 ausgestattet, hatte es sich COLETTE zum Ziel gemacht, das moderne Einkaufserlebnis zu revolutionieren. Wir können nur sagen: Mission accomplished! Ihren Geist beschreibt COLETTE wie folgt: „Reaktionsfreudig, entschlossen, einflussreich und leidenschaftlich, visionär und spontan.“ Dem sind sie immer treu geblieben. Einige Marken feierten hier ihr Debüt, andere ihren Durchbruch. Dazu gehören Rodarte, Thom Browne und Esteban Cortazar. Neben Mode, die außergewöhnlich inszeniert den zweiten Stock dominiert, findet man hier alle möglichen coolen wie nostalgischen Sachen. So konnte man hier etwa als aller erstes die Apple Watch kaufen. Wem der Sinn neben High-Tech-Spielzeug nach etwas kitschigerem steht, der greift gleich dabenem zu einem Monchhichi. Oder zu der weltkleinsten Laser GUN.

Hier wird bzw. wurde eben alles abgedeckt: Mode, Kunst, Design, Street Style, Musik, Reise und Beauty. Wann der Shop endgültig verschwinden wird, wurde noch nicht kommuniziert. Klar ist nur, das YVES SAINT LAURENT stattdessen einziehen wird. Wieder ein weiterer Monobrand Store, der die Einöde weiter voran treibt. Das einzige was uns zu tun bleibt ist zu fragen: Wann ist der FINAL SALE? Paris, wir kommen und zollen dir, COLETTE, die letzte Ehre. Auf das viele Stücke den Weg von dir zu uns finden …