Ungewöhnliche Reinigungsprodukte für eine Strahlende Haut

Gute Reinigung ist essenziell für schöne Haut. Damit keine Langeweile aufkommt, bringen Ungewöhnliche Reinigungsprodukte Abwechslung in die tägliche Beauty-Routine.

Balm

Sie entfernen starkes Makeup und pflegen intensiv. Balm Cleanser enthalten Öle gegen fettlöslichen Schmutz. Dabei strahlen sie Retro-Flair aus, denn sie sind mit den vaselineähnlichen Abschminkprodukten der frühen Theater-und Filmstars verwandt. Toll für trockene Haut!

»Rosa Centifolia No. 1 Purity Cleansing Balm« von REN, um € 29,90. »Pure Ritual Care-in-Oil« von HELENA RUBINSTEIN, um ca. € 75,-.

Puder

Cleansing Powder machen aus Intensivreinigung und Peeling einen einzigen Pflege-Schritt. Sie werden mit Wasser vermengt, einmassiert und gründlich abgespült. Zusätze wie Enzyme oder Algenextrakte wirken zusätzlich in die Tiefe.

»Olio Lusso Facial Cleansing Powder« mit Meeresalgen von RODIN, um €65,- über niche-beauty.com.

Exfoliation durch Enzyme: »Silk Peeling Powder« von SENSAI, um ca. € 70,-.

Tücher & Pads

Neu im Beautycase: Reinigungstücher, die neben pflegenden auch aufhellende Wirkstoffe enthalten. Fruchtsäuren und Vitamin C helfen gegen Pigmentflecken und unregelmäßige Melaninbildung.

»Skin Illuminating Retexturizing Pads« mit Glykolsäure von ELIZABETH ARDEN, um €49,90.

Ein Tuch für Reinigung und Nachtcreme: »Whitening«-Mikrofibrillentuch von FILABÉ. 4-Wochen-Set mit 28 Tüchern, um €85,- über filabe.ch.

Kohle

Aktivkohlepartikel haben eine ähnlich poröse Struktur wie Schwämme. Dadurch nehmen sie auch Giftstoffe und Bakterien auf. Die Reinigung ist doppelt gründlich und hat einen Detox-Effekt.

»Charcoal Face«-Gesichtsreinigungsschwamm aus Konjacwurzel von DR. SPONGE, um €10,-bei STAUDIGL.

»Sea Mud Deep Cleansing Bar« von ERNO LASZLO, um €55,-. In Wien z. B. bei TOPSI. topsi.at

