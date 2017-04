Schmucktrend: Ungleiche Ohrringe

Asymmetrie en vogue: Ungleiche Ohrringe müssen nicht immer einen Paarlauf bestreiten. Das Schmuck-Statement der Saison sind ungleiche Duos.

Ohrringe mit geschliffenen Knochen von ISABEL MARANT, um € 60,-. net-aporter.com Rosévergoldete Ohrstecker „Yes-No“ von NEW ONE, um €26,-. newone-shop.com Vergoldete »Moon Face«-Ohrringe von J. W. ANDERSON, um €400,-. farfetch.com

Ohrringe aus vergoldetem Messing von FENDI, um € 420,-. neta-porter.com Ohrstecker aus vergoldetem Messing von STELLA MCCARTNEY, um €455,-. mytheresa. com

Versilberte »Fragile«-Ohrringe von der finnischen Schmuckdesignerin KESKI-POMPPU, um €479,-. keskipomppu.com

»Monie«-Ohrringe von CHARLOTTE CHESNAIS, versilbert und vergoldet, um € 400,-. charlottechesnais.fr »Pole«-Ohrringe aus Sterlingsilber von STUDIO MASON, um € 225,-. studio-mason.com

Ohrstecker von Evelyne La Hola für CADENZZA, mit bunten Kristallen von Swarovski, um €129,-. cadenzza.com »Garden«-Kristallohrringe von SWAROVSKI, um €119,-. swarovski.com

