Valentinstag: Besondere Ideen für eure Liebsten

Er hat sich mittlerweile als Feiertag der Verliebten auch hierzulande etabliert: Der Valentinstag. Am 14. Februar pilgern Pärchen und solche, die es noch werden wollen, in romantische Restaurants und beschenken sich mit kleinen Aufmerksamkeiten. Für alle, die nichts von Blumen und Schokolade halten, haben wir ein paar entzückende Ideen gesammelt – für jedes Budget.

Kreativ: Sehr persönliche Geschenke für jeden Anlass gibt es – made in Austria – von der Macherei. Der zauberhafte Online-Shop von Vera Doppler bietet liebevoll gestaltete Accessoires, Dekoartikel und vieles mehr. Einfach mal durchklicken und sich inspirieren lassen.

Credit: @Die Macherei

Exklusiv: Ein hübsches Portemonnaie macht immer Freude. Wenn es so herzig ist, wie dieses von Aigner, besonders! Abgesehen davon ist die aktuelle Kollektion des deutschen Traditionslabels einfach schön. Personalisierung ist auch hier das Stichwort. Durch austauschbare Straps, individuelle Anhänger und auch Namensdrucke gleicht keine Tasche der anderen. Freudenfaktor sehr hoch!

Credit: @AIGNER

Initiativ: Zeit zu schenken, ist immer hoch im Kurs. Gerade weil wir im Dauerstress sind, wollen wir die gemeinsamen Stunden bestmöglich nutzen. Natürlich ist ein romantisches Dinner immer fein. Wieso aber nicht mal gemeinsam selbst kochen? Kochkurse stellen nicht nur eine kulinanirische Horizonterweiterung dar, sie machen auch noch wirklich Spaß. Und: Was gibt es Romantischeres, als gemeinsam etwas zu Schaffen? Eben. Kurse gibt’s unter anderem bei: ichkoche.at, Babettes Spice & Books und vielen mehr. Nicht nur in Wien sind die Angebote hierzu zahlreich.

Sensitiv: Ein Klassiker zum Valentinstag darf freilich auch nicht fehlen. Sexy Lingerie sind schließlich als Geschenk für beide zu verstehen. Besonders viel Geschmack beweist man(n) mit Wäsche des Labels Le petit trou. (Unter anderem über net-a-porter.com erhältlich).

Credit: @Le Petit Trou

Viel Spaß beim Schenken und: Einen schönen Valentinstag.